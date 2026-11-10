Inicia la segunda fase del Censo Nacional del Jaguar

La Fundación Yaguará Panamá y el Ministerio de Ambiente instalarán 64 cámaras trampa en el Parque Nacional Omar Torrijos Herrera, en Coclé, para estudiar la población de jaguares y las especies que forman parte de su alimentación.

La segunda fase del Censo Nacional del Jaguar y sus presas comenzó en el Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera, ubicado en El Copé, provincia de Coclé. El proyecto, desarrollado por la Fundación Yaguará Panamá con el apoyo del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), busca conocer cuántos jaguares habitan en la región centro-occidental del país y evaluar el estado de sus ecosistemas.

Para este estudio se instalarán 64 cámaras trampa distribuidas en 32 estaciones de monitoreo dentro del parque, que tiene una extensión de 252.75 kilómetros cuadrados. Estos equipos permitirán registrar la presencia de jaguares y otros animales silvestres sin necesidad de capturarlos o alterar su comportamiento.

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El equipo de investigación también cuenta con el apoyo de personas de las comunidades cercanas, quienes conocen el terreno y acompañan las jornadas de campo. Según Diorlin Arrocha, coordinador de campo de la fundación, las caminatas hacia algunos puntos de muestreo representan un reto por las condiciones del terreno.

Los guardaparques también desempeñan un papel importante en el censo, ya que orientan a los investigadores hacia sectores donde han identificado huellas y otros indicios de la presencia de jaguares. Glenon Álvarez, jefe del parque, destacó que este trabajo permitirá conocer mejor la distribución de estos felinos, sus presas y las condiciones de conservación del área protegida.

Esta nueva etapa forma parte de un estudio que busca abarcar la región comprendida entre el Canal de Panamá y la frontera de Chiriquí con Costa Rica. Además de aportar información sobre la población de jaguares en el país, los resultados servirán como referencia para la protección de las áreas naturales y la conservación de la especie, que utiliza a Panamá como corredor entre Sudamérica y Mesoamérica.