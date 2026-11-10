'¡Vayan y sean santos!', dice el papa en segunda misa multitudinaria en Argentina

El lunes, unos 2,5 millones de personas se congregaron en Buenos Aires, en la misa más multitudinaria de su pontificado hasta ahora.

"¡Vayan y sean santos!", pidió el papa León XIV a los argentinos este martes en Córdoba en su segunda misa masiva en el país, en la que exhortó a los fieles a seguir el ejemplo de sus compatriotas el Cura Brochero y Mamá Antula.

El papa de 71 años enfrenta una gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú menos de un mes después de ser sometido a una cirugía por cáncer de pulmón.

En los santos argentinos destaca "la unidad entre pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria", dijo León XIV en su homilía ante unas 650.000 personas en el predio de una fábrica de aviones en esta provincia en el centro de Argentina.

El llamado se extiende, dijo, a la vida cotidiana, "en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!", agregó.

El lunes, unos 2,5 millones de personas se congregaron en Buenos Aires, en la misa más multitudinaria de su pontificado hasta ahora.

En sus tres días en Argentina, el pontífice ha desafiado con sus discursos las políticas del ultraliberal Javier Milei, al incitar a aplicar una economía más inclusiva, apoyar a los sindicatos y detener los recortes de fondos que perjudican la asistencia a los pobres y las personas con discapacidad.

En Córdoba, a unos 700 km al noroeste de Buenos Aires, varios cientos de miles pasaron la noche en el lugar en una vigilia a la espera de la misa.

Los fieles, muchos de las provincias del norte de Argentina, soportaron una noche fría, envueltos en mantas y acurrucados en sus sillas plegables.

"Tuvimos frío", dice envuelta en un poncho la vendedora de muebles Clara Juri, de 65 años, que viajó ocho horas en auto desde Mendoza. Apenas durmió una hora. Su deseo es que el papa les "enseñe a los jóvenes a ser más amorosos, más respetuosos".

Walter Luna, de 46 años, trabaja en la planta automotriz Stellantis en Córdoba, una provincia con fuerte impronta industrial. Fue con su familia a "compartir la fe, la esperanza en familia".

"En el país no estamos unidos", añadió. "Espero que el papa nos ayude a unirnos".

Laura Soda, de 49 años y trabajadora de mantenimiento en la fábrica de aviones, viene de protagonizar una huelga de varios días por sueldos pagados al 60% y baja de actividad. "Hay mucha gente comiendo en la basura porque le quitaron los subsidios", dijo a la AFP.

León XIV llegó a Córdoba una hora antes de la misa y fue recibido en el aeropuerto provincial por casi un centenar de personas, la mayoría niños. De buen ánimo, les estrechó las manos, posó para fotos, recibió regalos e impartió bendiciones.