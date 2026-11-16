El Minsa recomienda utilizar repelente, vestir ropa que cubra brazos y piernas, eliminar acumulaciones de agua y mantener limpios los alrededores de las viviendas.

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró una alerta sanitaria por malaria en todo el país, luego de detectar 161 casos en el corregimiento de Ancón, un área que no es considerada endémica de esta enfermedad. La medida busca contener el brote y reforzar la vigilancia epidemiológica, con un cerco prioritario en la Región Metropolitana de Salud.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, informó que de los 161 pacientes registrados en Ancón, 97 completaron el tratamiento, 53 todavía lo están recibiendo y 11 lo abandonaron. De estos últimos, el Minsa intenta localizar a cuatro.

La alerta también contempla la movilización de recursos humanos y físicos de instituciones públicas y privadas para ejecutar acciones de prevención, contención, control y eliminación de la enfermedad.

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Gil detalló que Panamá Este concentra la mayor cantidad de casos de malaria en el país, con 3,053; seguido de la comarca Kuna Yala, con 2,016, y Darién, con 1,162.

Otras regiones con registros son Metropolitana, con 214 casos; comarca Ngäbe Buglé, con 145; Panamá Oeste, con 79, y Veraguas, con 58.

Alerta sanitaria nacional · Malaria ¿Dónde se concentran los casos de malaria en Panamá? Distribución de casos reportados en las siete regiones de salud detalladas por el Ministerio de Salud. CASOS SUMADOS EN LAS SIETE REGIONES

Datos del Minsa · 16 de noviembre de 2026 6,727 Casos por región de salud 1. Panamá Este 3,053 45.4% del total 2. Kuna Yala 2,016 30.0% del total 3. Darién 1,162 17.3% del total 4. Metropolitana 214 3.2% del total 5. Ngäbe Buglé 145 2.2% del total 6. Panamá Oeste 79 1.2% del total 7. Veraguas 58 0.9% del total El dato clave: Panamá Este, Kuna Yala y Darién concentran en conjunto 6,231 casos, equivalentes al 92.6% de los registros sumados en estas siete regiones. Fuente: Ministerio de Salud (Minsa), información divulgada el 16 de noviembre de 2026. Cálculos porcentuales propios. El total corresponde exclusivamente a las siete regiones enumeradas en el comunicado, no necesariamente al acumulado nacional.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, explicó que la declaratoria busca coordinar esfuerzos entre las instituciones estatales, autoridades locales y organismos de seguridad para frenar la transmisión de la enfermedad.

Por su parte, el director de la Región Metropolitana de Salud, Ricardo Torres, recomendó acudir a una instalación médica ante síntomas como fiebre, escalofríos y dolor de cabeza, para descartar o confirmar la enfermedad.

Entre las medidas preventivas, el Minsa recomienda utilizar repelente, vestir ropa que cubra brazos y piernas, eliminar acumulaciones de agua y mantener limpios los alrededores de las viviendas. También insistió en la importancia de completar el tratamiento médico indicado.