Aunque estos insectos ocasionan molestias por su presencia, las autoridades sanitarias señalaron que no representan un riesgo de transmisión de dengue ni de otras enfermedades.

Residentes de Cañas, en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, enfrentan una proliferación de mosquitos de playa que afecta la tranquilidad de las comunidades y genera molestias tanto a las personas como a los animales de la zona.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) ha puesto en marcha operativos para controlar la presencia de estos insectos, que se caracterizan por su gran tamaño y color negro, y que suelen aparecer en enjambres provenientes de las áreas de manglar.

El jefe de Salud Pública de Los Santos, Dr. Juan Carlos Andrade, explicó que se trata de una especie conocida como mosquito de playa, que puede desplazarse varios kilómetros desde su hábitat natural y atacar a las personas.

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“Le llamamos mosquito de playa; es un mosquito que generalmente está en esta área de manglar, recorre kilómetros, sale en enjambres y ataca a las personas. Por suerte, él no transmite dengue ni ninguna enfermedad que causa preocupación”, indicó Andrade.

Aunque estos insectos ocasionan molestias por su presencia, las autoridades sanitarias señalaron que no representan un riesgo de transmisión de dengue ni de otras enfermedades de preocupación para la población.

Como parte de las acciones de control, el Minsa anunció que este viernes desarrollará nuevos operativos en diferentes sectores de los distritos de Tonosí y Macaracas, con el objetivo de reducir la proliferación de estos mosquitos y atender las molestias que afectan a los residentes.

Con información de Eduardo Vega