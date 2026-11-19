La aplicación de dos dosis buscará frenar las hospitalizaciones y muertes en el grupo poblacional con mayor incidencia del virus.

Ciudad de Panamá/Panamá incorporará la vacuna contra el dengue durante el primer semestre de 2027, enfocándose inicialmente en la población adolescente de entre 10 y 15 años. Así lo confirmó en Noticias AM la pediatra infectóloga de la Ciudad de la Salud de la Caja de Seguro Social (CSS), María Mercedes Castrejón.

La adquisición de la vacuna se gestiona mediante el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud (Minsa) a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mecanismo que ya utilizan países de la región como Colombia, Perú, Paraguay y Argentina.

Nota relacionada: Panamá acumula más de 11 mil casos de dengue y 65 defunciones por influenza en 2026

Según explicó la especialista, la decisión de priorizar a los jóvenes responde al comportamiento epidemiológico del virus en el país. Mientras que la incidencia nacional de casos nuevos es de 10 por cada 100 mil habitantes, en el grupo de 10 a 14 años la cifra se dispara a 338 por cada 100 mil, concentrando el mayor volumen de ingresos hospitalarios.

"El principal objetivo de la vacunación es evitar complicaciones, hospitalizaciones y, por ende, muertes", señaló Castrejón, al destacar que el esquema constará de dos dosis aplicadas con un intervalo de tres meses entre una y otra.

Situación epidemiológica y logística pendiente

El anuncio se produce en medio de un repunte sostenido de la enfermedad. Hasta la semana epidemiológica 41 (17 de octubre), las autoridades sanitarias contabilizan 11,786 casos acumulados de dengue a nivel nacional, más de 1,300 hospitalizaciones y 20 defunciones.

De acuerdo con los registros detallados por la infectóloga, la provincia de Colón encabeza la lista de mortalidad con cinco de los 20 fallecimientos, seguida por la Región Metropolitana, la comarca Ngäbe-Buglé, Panamá Oeste y Chiriquí.

Aunque el grupo de edades ya está definido, el Minsa y el PAI aún discuten los detalles operativos para el despliegue en 2027. Entre los puntos por definir están la cantidad exacta de dosis a solicitar —que dependerá del censo de adolescentes—, la modalidad de aplicación (en instalaciones de salud o mediante barridos comunitarios) y si la jornada arrancará en las zonas más golpeadas o de forma simultánea en todo el territorio.

Castrejón hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para garantizar el éxito de la futura jornada: "Nos tenemos que sentir orgullosos de nuestro Programa Ampliado de Inmunización, pero no sirve de nada tener vacunas si la misma comunidad no las busca".

Asimismo, advirtió que la inmunización no reemplaza las medidas tradicionales de control de vectores, especialmente en comunidades con problemas de suministro de agua. La doctora Castrejón recordó que la fumigación elimina únicamente al mosquito adulto Aedes aegypti, pero no destruye los huevos adheridos en los envases de almacenamiento.

"No basta con liberar el agua de la superficie, sino que hay que hacer una limpieza profunda en los recipientes para eliminar los huevos", puntualizó la doctora, reiterando que la prevención sigue siendo clave mientras llega la vacuna al país.