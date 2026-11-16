Colón registra 2,950 casos de dengue y cinco defunciones

Las autoridades sanitarias también identificaron la circulación de cuatro serotipos del virus.

Provincia de Colón./El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que la provincia de Colón registra más de 2 mil 950 casos de dengue y una quinta defunción, correspondiente a un adulto mayor de aproximadamente 75 años, residente en el corregimiento de San Juan.

Las autoridades sanitarias también identificaron la circulación de cuatro serotipos del virus y confirmaron dos brotes, uno en la comunidad de Miramar, con 37 casos, y otro en el sector de Nombre de Dios, en la Costa Arriba, con siete casos.

El director regional del Minsa, doctor Abraham Alvarado, informó que continúan las jornadas de fumigación y las acciones de seguimiento a las personas que han resultado positivas.

“Estamos viendo cómo buscar soluciones para atender esta problemática. Convocamos un consejo municipal en la Costa Arriba, dando las recomendaciones a las autoridades y a la población, porque es una responsabilidad compartida”, explicó Alvarado a TVN Noticias.

“Estamos dando seguimiento a las personas que salieron positivas”, agregó.

Focos dentro de las viviendas

Al ser consultado sobre una posible relación entre el aumento de casos de dengue y la situación del vertedero, Alvarado indicó que ambos problemas no están estrechamente ligados.

Explicó que el equipo de Control de Vectores identificó 48 puntos de riesgo dentro de las viviendas de las comunidades afectadas con los brotes.

Con información de Néstor Delgado.