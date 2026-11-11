Vacuna contra el dengue será incorporada al esquema nacional de Panamá en 2027

El anuncio se produjo durante la Global Health Conference of the Americas 2026, que se desarrolla del 11 al 13 de noviembre en Panamá, con la participación de especialistas de América, Europa y Asia .

Panamá incorporará la vacuna contra el dengue al esquema nacional de inmunización en 2027, como parte de las medidas del Ministerio de Salud (Minsa) para fortalecer la prevención y reducir el impacto de esta enfermedad.

El anuncio fue realizado este martes 11 de noviembre por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, durante la inauguración de la Global Health Conference of the Americas 2026, que reúne en el país a más de 75 expertos internacionales.

La coordinadora general del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Itzel Slokum de Hewitt, explicó que la Comisión Nacional Asesora de Prácticas de Inmunización avaló inicialmente el grupo de edad de 10 a 14 años.

Sin embargo, aclaró que todavía corresponde a los equipos técnicos profundizar en el análisis del comportamiento epidemiológico del dengue para definir la población que recibirá la vacuna y la modalidad de aplicación.

Entre las posibilidades que se evalúan está priorizar las áreas con mayor afectación o implementar una cobertura a escala nacional.

Vacunación no sustituirá otras medidas de prevención

La funcionaria destacó que la incorporación de la vacuna complementará las acciones que desarrolla el Minsa para combatir el dengue, pero advirtió que no será suficiente sin la participación de la población.

La estrategia también contempla la eliminación de criaderos de mosquitos, jornadas de nebulización y educación sanitaria para reducir los factores que favorecen la transmisión de la enfermedad.

Hewitt reiteró la importancia de confiar en las vacunas como herramientas de prevención y recordó su contribución al control de enfermedades como la poliomielitis y la viruela.

Panamá reúne a expertos internacionales en salud

El anuncio se produjo durante la Global Health Conference of the Americas 2026, que se desarrolla del 11 al 13 de noviembre en Panamá, con la participación de especialistas de América, Europa y Asia.

El encuentro es organizado con la participación de la Universidad Internacional de Florida y la Fundación Global Health Conference of the Americas, con el respaldo de las autoridades nacionales y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

La agenda incluye discusiones sobre dengue y cambio climático, cáncer, inteligencia artificial aplicada a la salud, vacunación, enfermedades infecciosas, longevidad saludable y producción de vacunas en América Latina.

También se abordarán las lecciones aprendidas de los terremotos y su impacto en los sistemas sanitarios, así como la preparación regional ante futuras pandemias.

Durante la inauguración, el ministro Boyd Galindo destacó el potencial de Panamá para consolidarse como un centro regional de salud, conocimiento y cooperación científica.