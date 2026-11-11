La universidad solicitó un traslado de partida de $20 millones para atender el déficit presupuestario hasta diciembre.

Los $4.4 millones aprobados para la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) resultaron insuficientes para cubrir sus compromisos salariales. El desembolso permitió pagar únicamente la primera quincena de octubre, por lo que la institución vuelve a enfrentar dificultades para cumplir con el pago de sus trabajadores.

Así lo informó el rector de la Unachi, Absel Navarro, quien explicó que la universidad había solicitado un traslado de partida interinstitucional de aproximadamente $20 millones para cubrir el déficit presupuestario hasta diciembre. Sin embargo, solo se autorizó una parte de esos recursos.

Navarro advirtió que esta semana vence otra quincena y que, de no recibir nuevos fondos, cerca de 1,000 docentes y 1,000 administrativos podrían acumular dos quincenas pendientes de pago.

El rector cuestionó que los trabajadores, pese a cumplir con sus jornadas laborales, tengan que enfrentar retrasos en sus salarios. Aseguró que las clases no han sido afectadas y que el personal ha continuado prestando sus servicios.

Recorte presupuestario y compromisos financieros

Navarro atribuyó las dificultades a los recortes presupuestarios aplicados a la universidad. Detalló que en 2024 la institución manejaba un presupuesto de $106 millones, que posteriormente se redujo a $50 millones para 2025. Tras reclamos relacionados con el financiamiento de la educación superior, la asignación aumentó a $72 millones y luego a $80 millones.

Según explicó, la reducción afectó principalmente el renglón de servicios personales, donde se encuentran los salarios de docentes permanentes y administrativos protegidos por leyes de carrera.

Sostuvo que no es legalmente viable reducir estas remuneraciones ni desvincular a los funcionarios amparados por las normas vigentes.

Además, reveló que la universidad mantiene una deuda de aproximadamente $20 millones con la Caja de Seguro Social (CSS), situación que, según indicó, también está afectando a los funcionarios y sus beneficiarios al momento de recibir atención médica.

Rector defiende escalafón salarial

En medio de los cuestionamientos por los altos salarios y las investigaciones sobre el manejo de las planillas de la Unachi, Navarro defendió el sistema de remuneraciones de la institución.

Afirmó que el escalafón salarial utilizado es similar al de la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá, por lo que pidió que cualquier revisión o regulación se extienda a todas las universidades oficiales.

También aseguró que la nueva administración ha aplicado reducciones en sobresueldos y gastos de representación, además de realizar desvinculaciones en casos relacionados con señalamientos de nepotismo.

Navarro insistió en que la entrega de recursos para cubrir los salarios no debe condicionarse a las reformas administrativas que se adelantan en la institución y pidió al Gobierno una solución que permita garantizar los pagos hasta finalizar el año.