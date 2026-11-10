'Los cambios no se han dado': Ministro Chapman asegura que pagos pendientes en la Unachi ya fueron realizados

El ministro de Economía y Finanzas aseguró que los pagos reclamados por docentes y administrativos ya se realizaron, pero señaló que existe una expectativa ciudadana de cambios en la universidad, especialmente en materia salarial y administrativa.

La Villa, Los Santos/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que los pagos reclamados por docentes y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) ya fueron realizados, luego de la protesta registrada el lunes 9 de noviembre, cuando trabajadores y estudiantes cerraron la vía Interamericana para exigir el desembolso de salarios atrasados.

Chapman indicó que está al tanto de la situación y señaló que el rector de la casa de estudios superiores, Absel Navarro, debe asumir un papel fundamental en la implementación de los cambios que, según dijo, ha reclamado la ciudadanía.

“Él ha prometido realizar una serie de cambios que ha reclamado la ciudadanía y los cambios no se han dado”, manifestó el ministro. No obstante, aseguró que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continuará trabajando para velar por los estudiantes, el personal administrativo y los docentes de la institución.

Al ser consultado sobre las áreas en las que considera necesarios los ajustes, Chapman mencionó los altos salarios que se pagan en la universidad. Según explicó, existen remuneraciones que figuran entre las más elevadas del país y que "inclusive exceden el salario del presidente de la República, de magistrados de la corte, de ministros, ni hablar, muchísimo más alto".

El titular del MEF sostuvo que este tema ha sido ampliamente discutido y que tanto el Gobierno como la ciudadanía reclaman un ordenamiento en la institución. Chapman también aclaró que, debido a la autonomía universitaria, la responsabilidad de impulsar esos cambios es de la entidad.

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Las declaraciones del ministro se producen después de la protesta del lunes, cuando docentes, administrativos y estudiantes de la Unachi bloquearon los accesos a la universidad y la vía Interamericana para exigir el pago de tres quincenas adeudadas. Durante la manifestación, agentes de control de multitudes de la Policía Nacional desalojaron por la fuerza a los participantes que mantenían cerrada la carretera.

Por su parte, el rector Absel Navarro había señalado que la universidad todavía no contaba con los recursos para cubrir la segunda quincena de octubre ni los salarios correspondientes al resto de 2026. También atribuyó las dificultades financieras a un recorte presupuestario de un tercio aplicado en 2024, que, según explicó, afectó partidas destinadas al pago del personal permanente.

Navarro indicó que, desde que asumió el cargo el 31 de agosto, la administración ha solicitado recursos al MEF y a la Contraloría General de la República, además de realizar gestiones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El rector también aseguró que se han reducido direcciones administrativas, sobresueldos y gastos de representación, aunque sostuvo que estas medidas no han sido suficientes para cubrir las obligaciones salariales. Los trabajadores, por su parte, han advertido que los atrasos les impiden cumplir con sus compromisos económicos y cubrir los gastos diarios de sus hogares.

En un comunicado emitido en horas de la tarde del lunes, la Contraloría General de la República atribuyó la falta de refrendo para cumplir con el pago de quincenas al personal administrativo y docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) a la no disponibilidad de fondos para cubrir esas obligaciones.

La Contraloría salió al paso de los cuestionamientos del personal administrativo y docente de la casa de estudio por medio de un comunicado difundido la tarde de este lunes 9 de noviembre. La institución sostuvo que esta situación “no responde a una decisión de detener o retrasar los trámites, sino a la falta de disponibilidad de fondos para hacer frente a esas obligaciones”.

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Con información de Eduardo Javier Vega