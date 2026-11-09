Unachi| Policía desaloja a docentes y administrativos que protestan a orilla de la vía exigiendo el pago de tres quincenas

Docentes, administrativos y estudiantes bloquearon la vía Interamericana y los accesos a la universidad durante una protesta por salarios adeudados.

Chiriquí/Agentes de control de multitudes de la Policía Nacional desalojaron a la fuerza a un grupo de docentes, administrativos y estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) que mantenía cerrada la vía Interamericana frente a esta casa de estudios superiores.

La protesta se realizó este lunes para exigir el pago de tres quincenas adeudadas a docentes y administrativos. Los manifestantes, acompañados por estudiantes, también bloquearon los portones de entrada a la universidad.

Rector atribuye dificultades a recorte presupuestario

Por su parte, el rector de la Unachi, Absel Navarro, aseguró que la institución todavía no cuenta con los recursos para cubrir la segunda quincena de octubre y los salarios del resto de 2026, en medio de las protestas de docentes y administrativos por los pagos pendientes.

“Todavía no tenemos para lo que es la segunda de octubre y todo lo que es el resto del año dos mil veintiséis”, respondió Navarro al ser consultado sobre la disponibilidad de dinero.

Sus declaraciones se dieron después de que agentes de control de multitudes desalojaran a los manifestantes que habían cerrado la vía Interamericana.Tras el desalojo, los trabajadores se mantuvieron a un costado de la carretera, acompañados por estudiantes y el rector.

Navarro señaló que la situación está relacionada con un recorte de un tercio del presupuesto realizado en 2024, que, según explicó, afectó partidas destinadas a salarios de personal permanente.

El rector indicó que desde que asumió la administración, el 31 de agosto, han solicitado recursos al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República, además de realizar gestiones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

También aseguró que se han reducido direcciones administrativas, sobresueldos y gastos de representación, pero sostuvo que estas medidas no permiten cubrir las necesidades salariales.

Navarro advirtió que el atraso afecta a familias con hijos y adultos mayores a su cargo, así como la circulación de dinero en la economía chiricana.

Trabajadores advierten dificultades para pagar hipotecas

Los funcionarios administrativos señalaron que la falta de pago les ha impedido cumplir con sus acreedores y que ya no cuentan con dinero para cubrir los gastos diarios de sus hogares.

Katherine Santamaría, vocera de los funcionarios administrativos, manifestó que los trabajadores esperaban mejoras con el cambio de autoridades, pero que la falta de pago los llevó a tomar medidas de protesta.

“Son medidas extremas, pero que consideramos que tenemos que tomarlas”, expresó.

Sobre el tiempo que llevan sin recibir sus salarios, precisó que “el miércoles completamos tres quincenas sin cobrar nuestros salarios y sobre todo sin poder pagar a nuestros acreedores”.

Santamaría también alertó sobre las consecuencias de los atrasos. Señaló que “tenemos compañeros que ya tienen advertencia de sus hipotecas, que ya están a punto de perder el sacrificio de muchos años”.

Por su parte, Aurelio Córdoba, vocero de la administración, señaló que los funcionarios ya habían atravesado una situación similar.

“Una situación difícil, toda vez que tenemos más de un mes sin cobrar y ya tuvimos una ocasión anterior igual, pero ahora se vuelve a estrangular el pago”, manifestó.

Córdoba enumeró las obligaciones que no han podido atender, que “consecuencias por doquier en cuanto a pago de seguro, pago de hipoteca, pago de letras; en fin, ya eso no se soporta más”.

Docentes mantendrán las clases

Esta situación afecta a cerca de 2,000 funcionarios administrativos y docentes. El presidente de la asociación de profesores de la Unachi, Félix Estrada Capel, indicó al equipo de TVN que continuarán impartiendo clases, mientras exigen que se hagan efectivos los pagos pendientes.

En tanto, unidades de control de multitudes permanecieron frente a los manifestantes para evitar un nuevo bloqueo. El jefe de la zona policial de Chiriquí, Roberto Monterrey, señaló que las protestas deben desarrollarse de manera pacífica y sin perjudicar a terceros.

Con información de Demetrio Ábrego.