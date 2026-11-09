Unachi: Contraloría señala falta de fondos como causa del atraso en el pago de salarios

La entidad señaló que corresponde al MEF gestionar la asignación o el traslado de los recursos necesarios para que la universidad pueda continuar los trámites.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Contraloría General de la República atribuyó la falta de refrendo para cumplir con el pago de quincenas al personal administrativo y docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) a la no disponibilidad de fondos para cubrir esas obligaciones.

La Contraloría salió al paso de los cuestionamientos del personal administrativo y docente de la casa de estudio por medio de un comunicado difundido la tarde de este lunes 9 de noviembre.

La institución sostuvo que esta situación “no responde a una decisión de detener o retrasar los trámites, sino a la falta de disponibilidad de fondos para hacer frente a esas obligaciones”.

Explicó que, antes de refrendar un compromiso, debe existir la correspondiente viabilidad presupuestaria y financiera, es decir, los recursos necesarios para cubrir el pago.

“La institución no puede autorizar obligaciones cuando no existen los fondos necesarios en la cuenta correspondiente, ya que hacerlo implicaría refrendar compromisos sin respaldo financiero”, indicó.

MEF debe gestionar los recursos

Según la Contraloría, corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizar las gestiones para asignar o trasladar los recursos que permitan a la Unachi contar con la disponibilidad requerida y continuar los trámites.

Una vez los fondos estén disponibles y se cumplan los requisitos establecidos, la Contraloría podrá proceder con los refrendos que correspondan”, señaló en un comunicado.

La entidad añadió que ya había advertido esta situación ante las dificultades presupuestarias de la universidad y reiteró que su función es garantizar que los compromisos del Estado tengan respaldo presupuestario y financiero.

Más temprano, agentes de control de multitudes de la Policía Nacional desalojaron a un grupo de docentes, administrativos y estudiantes de la Unachi que mantenía cerrada la vía Interamericana frente a esta casa de estudios superiores.

La protesta se realizó este lunes para exigir el pago de tres quincenas adeudadas a docentes y administrativos.