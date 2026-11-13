Panamá acumula 65 muertes por influenza y más de 11 mil casos de dengue en 2026

El Ministerio de Salud insiste en que la prevención y la participación de la población son fundamentales para reducir los contagios y evitar complicaciones, particularmente entre los adultos mayores y otros grupos vulnerables.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene la vigilancia epidemiológica ante el incremento de enfermedades como la influenza y el dengue, que continúan afectando a la población panameña. De acuerdo con el informe epidemiológico, en lo que va de 2026 se han registrado 65 defunciones por influenza y más de 11 mil casos de dengue en el territorio nacional.

La Dra. Yelkys Gil, del Ministerio de Salud, informó que también se contabilizan 30 fallecimientos asociados al virus sincitial respiratorio. En el caso de la influenza, detalló que el 58.5% de las defunciones corresponde a hombres, mientras que el 61.5% se registra en personas de 65 años o más.

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En cuanto al dengue, aunque las cifras actuales se mantienen por debajo de las reportadas durante el mismo periodo de 2025, las autoridades advierten que el comportamiento de la enfermedad requiere mantener las medidas de prevención para evitar un aumento de los contagios en las próximas semanas.

Entre las recomendaciones del Minsa está revisar periódicamente las viviendas y los espacios de trabajo para identificar y eliminar posibles criaderos de mosquitos. También se exhorta a coordinar con los vecinos jornadas de limpieza en áreas comunes.

Para prevenir las infecciones respiratorias, las autoridades recomiendan mantener las medidas de higiene y utilizar mascarillas, especialmente ante la presencia de síntomas o en espacios donde exista mayor riesgo de transmisión.

El Ministerio de Salud insiste en que la prevención y la participación de la población son fundamentales para reducir los contagios y evitar complicaciones, particularmente entre los adultos mayores y otros grupos vulnerables.

Con información de Yamy Rivas