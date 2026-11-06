Merca Panamá registra más de 90 casos de malaria; autoridades buscan a 12 personas que abandonaron el tratamiento

El Ministerio de Salud informó que la mayoría de los casos corresponde a trabajadores informales, principalmente carretilleros que pernoctan en los alrededores del mercado. De los pacientes reportados, 12 no han completado el tratamiento. Además, se investiga si el fallecimiento de una persona que tenía malaria estuvo relacionado con la enfermedad.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) reportó más de 90 casos de malaria entre trabajadores de Merca Panamá y anunció que ampliará las pruebas diagnósticas a las personas que ingresen al mercado, como parte de las acciones para detectar nuevos contagios y evitar la propagación de la enfermedad hacia otras comunidades.

La información fue divulgada durante una reunión intersectorial realizada en las instalaciones de Merca Panamá, con la participación de representantes del Municipio de Panamá, el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), la Región de Salud y la administración del mercado.

La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gill Mojica, explicó a TVN Noticias que se trabaja en un plan para mitigar y controlar los casos, que también contempla intervenciones en las áreas perimetrales cercanas al mercado, con el propósito de modificar las condiciones ambientales que favorecen la presencia del mosquito transmisor.

De acuerdo con el Dr. Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud del Minsa, el 75% de los casos corresponde a carretilleros, trabajadores informales que suelen dormir en los alrededores de Merca Panamá, permanecer entre dos y tres días en el sector y luego regresar a sus corregimientos de residencia. Las autoridades también realizan pruebas a personas que ingresan al mercado durante la madrugada para transportar productos, como plátanos y naranjas.

La búsqueda se ampliará a personas que no presenten síntomas, dado que pueden tener el parásito en la sangre sin manifestaciones clínicas. Guerra indicó que, en las próximas semanas, se prevé que todas las personas que ingresen a Merca Panamá deban realizarse una prueba de malaria. La medida busca identificar oportunamente posibles casos, brindar tratamiento y reducir el riesgo de que quienes tengan el parásito regresen a sus comunidades sin saber que están infectados.

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Doce personas abandonaron el tratamiento

Sobre la situación de estos pacientes, Gill informó que 12 abandonaron el tratamiento y están siendo localizados por las autoridades sanitarias. Según explicó Guerra, la mayoría inició el proceso durante uno o dos días y luego se retiró de Merca Panamá. El personal de salud comunicó los datos de estas personas a las distintas regiones e instalaciones sanitarias del país para facilitar su ubicación y procurar que completen el tratamiento.

El médico explicó que la mayoría de los pacientes debe cumplir un esquema de siete días consecutivos, que no debe interrumpirse. Si una persona suspende la medicación, el tratamiento debe extenderse. Además, se realizan pruebas de control una vez finalizado el proceso para verificar que el parásito ya no esté presente en la sangre.

Durante la entrevista también se informó que 52 pacientes ya finalizaron el tratamiento y otros 33 se encontraban en proceso de completarlo. Se confirmó a este medio que 2 casos se mantienen pendientes de confirmación por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. La directora Gill aclaró que, aunque una de las personas fallecidas tenía malaria, hasta el momento no se ha confirmado que la enfermedad haya causado su muerte.

Gill indicó que el Minsa trabaja con el Ministerio Público y que se solicitó una autopsia para determinar las causas del fallecimiento. Los resultados están pendientes y el proceso podría tomar tiempo. Mientras tanto, las autoridades mantienen la búsqueda activa de casos, la toma de muestras entre los trabajadores y el seguimiento médico de los pacientes. También se realizan labores de fumigación y otras acciones de control en Merca Panamá y las zonas cercanas.

¿Existe riesgo para quienes visitan el mercado?

Gill aseguró que es seguro acudir a Merca Panamá para realizar compras y explicó que la malaria no se transmite directamente de una persona a otra. La infección ocurre por la picadura de un mosquito que transmite el parásito. Según las autoridades sanitarias, la mayor exposición se presenta durante la noche, especialmente entre las personas que permanecen o pernoctan en los alrededores del mercado después de su cierre.

Por su parte, Guerra pidió a la población evitar ingresar a las zonas boscosas cercanas a Merca Panamá, debido a que el mercado se encuentra próximo a un área de reserva y estos entornos pueden favorecer la presencia del mosquito transmisor.

Entre los síntomas iniciales de la malaria figuran fiebre, que puede ser intermitente, malestar general, dolor de cabeza y, en algunos casos, vómitos y deshidratación. Ante estas señales, las personas deben acudir a un centro de atención médica del Minsa, de la Caja de Seguro Social o al puesto de salud instalado en Merca Panamá.

Este puesto funciona desde hace un mes y ofrece atención, pruebas diagnósticas y tratamiento a los trabajadores del mercado. Las autoridades indicaron que se mantendrá la vigilancia y se ampliará la cobertura de atención en el área.

Con información de Yenny Caballero