Penonomé conmemora 123 años de adhesión a la gesta separatista entre las secuelas del terremoto

La fecha recuerda la resolución del Consejo Municipal de Penonomé que, el 6 de noviembre de 1903, comunicó su adhesión al movimiento de independencia de la nueva república, según el documento conservado por el Archivo Nacional de Panamá.

Penonomé, Coclé/Las calles vacías y los escombros en distintas avenidas marcan este 6 de noviembre en Penonomé, provincia de Coclé, donde sus habitantes conmemoran los 123 años de adhesión al movimiento separatista de 1903 en medio de las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 9 de octubre.

El espacio donde tradicionalmente las delegaciones realizaban su saludo a las autoridades muestra un escenario distinto. La tarima se ubicaba a un costado de la Catedral San Juan Bautista, que también sufrió daños.

La fecha recuerda la resolución del Consejo Municipal de Penonomé que, el 6 de noviembre de 1903, comunicó su adhesión al movimiento de independencia de la nueva república, según el documento conservado por el Archivo Nacional de Panamá.

Entre quienes mantienen viva esta memoria está la educadora Natalia Pascual, que impulsó la divulgación de la fecha desde la escuela Simeón Conte. Pascual recordó cómo surgió el interés de dar a conocer este episodio de la historia local entre los niños y jóvenes penonomeños.

“Nosotros no habíamos podido dar a conocer que Penonomé se había adherido al movimiento separatista de 1903”, expresó. En ese esfuerzo, recordó, participó “un grupo de educadoras que quisieron dar realce a esta fecha”.

Este año, los recuerdos de aquellas iniciativas se mezclan con la tristeza por los daños y la preocupación por las familias afectadas. Para los residentes entrevistados, lo ocurrido también plantea la necesidad de ayudar a sus vecinos y trabajar en la reconstrucción de la ciudad.

“Esto fue algo que no esperábamos, algo que nos sorprendió”, manifestó una de las personas consultadas sobre el terremoto.

Aunque el escenario ha cambiado, los penonomeños mantienen el deseo de preservar su historia y recuperar los espacios de su comunidad. En esta conmemoración, el llamado de los residentes es a acompañar a quienes han sufrido pérdidas y sumar esfuerzos para levantar nuevamente la ciudad.

Con información de Nathali Reyes.