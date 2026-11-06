Más de 200 familias afectadas por el sismo en Colón esperan ser reubicadas en Alto de los Lagos

Los residentes de edificios que sufrieron rajaduras y desprendimientos de losas tras el sismo del pasado 9 de octubre esperan ser trasladados al proyecto habitacional Alto de Los Lagos. El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, indicó que el proceso se desarrollaría entre noviembre y diciembre.

Colón/Más de 200 familias del casco de la ciudad de Colón continúan a la espera de una solución habitacional, luego de que los edificios donde residían sufrieran daños estructurales por el terremoto registrado el pasado 9 de octubre.

Algunas de estas personas permanecen en casas de familiares, mientras que otras duermen en carpas instaladas en las aceras de la ciudad. Entre los daños reportados en los inmuebles figuran rajaduras y desprendimientos de losas, condiciones que obligaron a sus ocupantes a abandonar las estructuras.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, informó que la institución prevé iniciar este mismo mes el traslado de las familias al proyecto habitacional Alto de los Lagos. Según el funcionario, el objetivo es que entre noviembre y diciembre estén reubicados tanto los afectados por el sismo como otros grupos que ya tenían compromisos de traslado a ese complejo.

Te podría interesar: Descuentos para jubilados regirán desde mayo de 2027; Guillermo Cortés defiende los beneficios

Jované también señaló que, una vez desocupados los edificios afectados, se coordinará con la Ingeniería Municipal y la Alcaldía de Colón su demolición o cierre, con el propósito de evitar que otras personas los ocupen debido a las condiciones en que se encuentran.

El ministro indicó que los inmuebles serán derribados después de la reubicación de sus residentes y que se tomarán medidas para impedir nuevas invasiones. En el caso de los edificios que forman parte del patrimonio histórico, explicó que las decisiones se consultarán con el Ministerio de Cultura.

Asimismo, señaló que los terrenos podrían considerarse para futuros proyectos, aunque no precisó si serían de carácter habitacional o comercial.

Con información de Néstor Delgado