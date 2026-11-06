Descuentos para jubilados regirán desde mayo de 2027; Guillermo Cortés defiende los beneficios

El dirigente rechazó que todos los descuentos de la Ley 562 ya existieran y destacó las nuevas rebajas en tratamientos contra el cáncer, pañales para adultos y adecuaciones de viviendas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los nuevos descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores establecidos en la Ley 562 comenzarán a regir el 2 de mayo de 2027, seis meses después de su promulgación. Aunque la norma fue sancionada el pasado 2 de noviembre, los beneficios adicionales no son de aplicación inmediata.

Ante las dudas sobre su alcance, Guillermo Cortés, de la Asociación Mundo de Jubilados, defendió las modificaciones y rechazó las afirmaciones de que todos los descuentos ya estaban contemplados en la legislación anterior.

“Algunos insisten en decir que todos estos descuentos ya existían en la ley 6. Por el amor de Dios, quiere decir que no han leído nunca ni la ley 6 ni la 562”, manifestó a TVN Noticias.

El dirigente sostuvo que la reforma incorpora beneficios y amplía otros que ya recibían los adultos mayores, especialmente en productos y servicios relacionados con la salud.

Tenemos como ocho, nueve rubros nuevos en esta ley y yo quisiera que todas las personas que se llaman dirigentes enfoquen su mirada en decir la verdad. No estén confundiendo a nuestra gente”, expresó.

¿Qué cambia en los descuentos?

Cortés destacó el 30% de descuento en procedimientos, intervenciones y terapias destinadas al tratamiento del cáncer, que también comprende medicamentos oncológicos, agentes de soporte farmacéutico e insumos y equipos vinculados a la atención del paciente.

“Mire, los tratamientos contra el cáncer no tenían descuento. Ahora vamos a gozar de un descuento del 30%”, indicó.

También mencionó la incorporación de una rebaja del 20% en pañales desechables para adultos, un gasto recurrente para algunas familias. “Nosotros no teníamos descuento en los pañales para adultos. Ahora tenemos un 20% de descuento”, dijo.

En las consultas de medicina general y especialidades médicas y quirúrgicas, explicó que el cambio consiste en aumentar el beneficio existente del 20% al 25%.

La norma contempla, además, descuentos del 20% en exámenes de laboratorio, 30% en servicios radiológicos y 15% en servicios de optometría y oftalmología. Sobre estos últimos, Cortés destacó que se logró incorporar la optometría.

Otro de los beneficios es el 15% de descuento en determinados elementos destinados a mejorar la accesibilidad y seguridad de la vivienda principal, como barras de apoyo y adaptaciones básicas de baños.

¿Quiénes podrán acceder a los beneficios?

La Ley 562 contempla a los panameños jubilados o pensionados, así como a las mujeres panameñas de 55 años o más y los hombres panameños de 60 años o más. Para los extranjeros con residencia permanente, establece edades de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres.

Cortés explicó que la diferencia de edades para los residentes permanentes fue parte de las conversaciones sostenidas durante la discusión de la propuesta y responde a las edades de retiro contempladas para la Caja de Seguro Social.

Una reforma acordada entre distintos sectores

El dirigente señaló que la ley fue resultado de un consenso entre representantes de los jubilados, comerciantes, diputados y autoridades del Ejecutivo, luego de analizar las preocupaciones planteadas sobre los nuevos descuentos.

También insistió en que los beneficios trascienden a la organización que representa.