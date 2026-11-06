Minsa confirma dos brotes de dengue en comunidades de Santa Isabel, Colón

Hasta la fecha, la provincia acumula más de 2,900 casos de dengue y cuatro defunciones.

Colón/El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó dos brotes de dengue en el distrito de Santa Isabel, provincia de Colón, específicamente en las comunidades de Miramar y Nombre de Dios, donde se contabilizan 44 casos entre ambas localidades.

De acuerdo con el reporte de las autoridades sanitarias, Miramar registra 37 casos, mientras que en Nombre de Dios se han confirmado siete. Los contagios afectan a personas de distintas edades, desde niños menores de cinco años hasta adultos mayores.

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Giovanca Gómez, representante del Minsa, indicó que se desarrollan jornadas de nebulización y actividades de orientación a la población para evitar la proliferación del mosquito transmisor y contener el aumento de contagios.

“En este momento tenemos 2,912 casos acumulados en toda la provincia y estamos en evaluación de otros lugares”, señaló Gómez, al referirse a la situación epidemiológica en Colón.

Hasta la fecha, la provincia acumula más de 2,900 casos de dengue y cuatro defunciones. Entre los corregimientos con mayor afectación figuran Cristóbal Este, Sabanitas, Cativá y Puerto Pilón.

Las autoridades mantienen las evaluaciones en otras comunidades y reiteran el llamado a la población a eliminar recipientes que acumulen agua, mantener los alrededores limpios y acudir a un centro de salud ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza y malestar general.

Con información de Néstor Delgado