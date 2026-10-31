Alrededor de 35 casos de dengue en Miramar; Minsa atiende brote en comunidad de Colón

Minsa desplegó durante este fin de semana a un equipo multidisciplinario encargado de ejecutar labores de atención, prevención y control en la zona.

Colón/El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región de Salud de Colón, se encuentra atendiendo un brote de dengue en la comunidad de Miramar, situada en el distrito de Santa Isabel, Costa Arriba de Colón.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias han confirmado aproximadamente 35 casos de dengue en el sector.

Ante esta situación sanitaria, Minsa desplegó durante este fin de semana a un equipo multidisciplinario encargado de ejecutar labores de atención, prevención y control en la zona.

De acuerdo con el comunicado del Minsa, el equipo de respuesta está conformado por profesionales de la medicina, enfermería, técnicos de control de vectores, saneamiento ambiental, laboratorio, promoción de la salud, farmacia, epidemiología y otras áreas especializadas, quienes trabajan en estrecha coordinación con el Centro de Salud de Nombre de Dios.

Como parte de las acciones operativas, se está brindando asistencia médica directa a las personas afectadas, manteniendo habilitado de forma permanente el servicio de ambulancia para cualquier traslado que requiera atención especializada.

Durante las inspecciones domiciliarias efectuadas por los brigadistas, se detectaron múltiples criaderos del mosquito transmisor tanto al interior de las viviendas como en sus alrededores, por lo que se hizo énfasis en la urgente necesidad de erradicarlos.

El personal sanitario ha intensificado las recomendaciones dirigidas a los pacientes y sus familiares, instando a "mantener las medidas de protección para evitar nuevas picaduras de mosquitos, utilizar repelentes y mosquiteros, y mantener una adecuada hidratación". Asimismo, se instruye a la ciudadanía sobre la identificación oportuna de los signos de alarma de la enfermedad y la importancia de acudir de inmediato a un centro médico.