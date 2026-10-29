Minsa advierte sobre los riesgos de la psoriasis y destaca la importancia del diagnóstico oportuno

La atención puede comenzar en el primer nivel de salud, mientras que los casos más complejos requieren seguimiento por dermatología y, cuando existe afectación de las articulaciones, por reumatología.

Ciudad de Panamá/En el marco del Día Mundial de la Psoriasis, el Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a la población a reconocer las manifestaciones de esta enfermedad inflamatoria crónica, buscar atención médica y mantener el tratamiento indicado para controlar los síntomas y prevenir complicaciones.

Fabiola Hurtado, médica dermatóloga del Hospital Santo Tomás (HST), explicó que la psoriasis es una enfermedad de origen inmunitario que no solo afecta la piel, sino también las uñas y las articulaciones. Además, puede estar asociada con un mayor riesgo de desarrollar otras afecciones, como hipertensión arterial, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

La especialista detalló que las lesiones suelen manifestarse como áreas rojizas, redondeadas y con descamación, principalmente en los codos, las rodillas, el cuero cabelludo y la parte superior de los glúteos, aunque también pueden aparecer en otras zonas del cuerpo.

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En los niños, las lesiones pueden ser más pequeñas, de aproximadamente un centímetro, y confundirse con otras enfermedades cutáneas. Por ello, recomendó que los padres acudan al pediatra o al dermatólogo cuando detecten lesiones persistentes o sospechosas.

Aunque no existe una causa única para su aparición, la psoriasis tiene una base inmunitaria y puede agravarse por factores como el estrés, la obesidad, algunas infecciones, especialmente las de garganta en niños, y determinados medicamentos.

Hurtado indicó que el diagnóstico se establece generalmente mediante la evaluación clínica de las lesiones. Sin embargo, en algunos casos, el especialista puede solicitar una biopsia de piel u otras pruebas complementarias para confirmar la enfermedad.

Entre las complicaciones que requieren mayor atención está la artritis psoriásica, que puede causar dolor e inflamación en las articulaciones y provocar daños que afecten la movilidad y la calidad de vida si no se trata oportunamente. Por esta razón, las personas diagnosticadas deben informar a su médico si presentan molestias articulares persistentes.

En cuanto al tratamiento, existen alternativas que incluyen cremas, medicamentos orales e inyectables, cuya selección depende de la gravedad de la enfermedad y las características de cada paciente. La atención puede comenzar en el primer nivel de salud, mientras que los casos más complejos requieren seguimiento por dermatología y, cuando existe afectación de las articulaciones, por reumatología.

La especialista también destacó la importancia de un abordaje integral que incluya una alimentación adecuada, actividad física y atención a la salud mental, debido a que esta enfermedad puede afectar el bienestar emocional y aumentar el riesgo de ansiedad y depresión.