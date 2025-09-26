80 mil personas viven con psoriasis en Panamá: expertos piden mayor educación y acceso a tratamientos

El diagnóstico temprano resulta clave, ya que los pacientes con psoriasis presentan mayores riesgos de salud asociados.

Ciudad de Panamá/Alrededor de 80,000 panameños padecen de psoriasis, lo que equivale al 2% de la población, según cifras del Ministerio de Salud (Minsa).

Se trata de una enfermedad crónica y degenerativa de la piel que provoca manchas rojas y escamosas con picazón, principalmente en rodillas, codos, tronco y cuero cabelludo, y que en algunos casos también afecta las articulaciones.

El diagnóstico temprano resulta clave, ya que los pacientes con psoriasis presentan mayores riesgos de salud asociados.

“Las personas con psoriasis tienen un 62% más de probabilidad de sufrir un infarto de miocardio que una persona sin la enfermedad”, advirtió Mónica de Chapman, presidenta de la Fundación Psoriasis de Panamá.

Este viernes inició en Panamá el Congreso Internacional de Psoriasis, un espacio de actualización científica en el que se abordan manifestaciones clínicas, diagnósticos y políticas públicas para garantizar un acceso equitativo a tratamientos.

Los especialistas recordaron que desde 2022 el país cuenta con una Ley de Psoriasis, que contempla la creación de un registro de pacientes, estrategias de prevención, educación sobre la enfermedad y protocolos estandarizados para mejorar el diagnóstico y la atención médica.

Romper estigmas

Uno de los objetivos de la jornada es educar a la población para combatir la discriminación hacia quienes viven con esta condición.

“Se ven en la piel, pero no es contagiosa. No tiene cura, pero es tratable. En Panamá contamos con tratamientos que permiten mantener a la persona libre de placas y llevar una vida normal. Solo se requiere acudir al dermatólogo y tener paciencia”, explicó Chapman.

El congreso continuará este sábado con sesiones dedicadas a pacientes y familiares, con el propósito de brindarles información, apoyo y herramientas para mejorar su calidad de vida.

Con información de María De Gracia