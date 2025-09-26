Minsa habilita citas de mamografía a través de Raisa desde este viernes

Los requisitos para acceder a este servicio son: ser mujer de 40 años o más y no haberse realizado una mamografía en los últimos 12 meses.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que a partir de este viernes 26 de septiembre las pacientes podrán agendar citas de mamografía para el mes de octubre mediante la plataforma digital RAISA.

Las citas estarán disponibles en las siguientes instalaciones de salud: Policentro de Parque Lefevre, Policentro de Juan Díaz, Centro de Salud de Nuevo Veranillo, así como en los Minsa-Capsi de Ocú y de Pesé.

De acuerdo con la entidad, los requisitos para acceder a este servicio son: ser mujer de 40 años o más y no haberse realizado una mamografía en los últimos 12 meses.

El proceso de solicitud de cita puede hacerse ingresando al sitio web del Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pa), buscando la opción RAISA, a través del portal del paciente MinsaPDP o por la aplicación Telegram, siguiendo las instrucciones que la plataforma indique.

Con esta medida, el Minsa busca facilitar el acceso a este examen preventivo fundamental para la detección temprana del cáncer de mama, una de las principales causas de mortalidad en mujeres.