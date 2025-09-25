Único ascensor del Complejo Hospitalario de la CSS presentó falla por exceso de usuarios

El hecho no dejó heridos y fue atendido de inmediato por personal de mantenimiento, que garantizó la salida segura de los usuarios atrapados en el ascensor.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que en la mañana de este jueves se registró un incidente con uno de los ascensores del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, en la ciudad de Panamá.

Según la entidad, el elevador presentó una falla mecánica entre el primer piso y la planta baja debido a la sobrecarga provocada por el exceso de personas que ingresaron al mismo.

La CSS recordó que en todas las áreas de ascensores del hospital se mantienen letreros preventivos que indican la capacidad máxima de peso y número de personas permitidas. Asimismo, hizo un llamado a la población usuaria a respetar estas medidas de seguridad para evitar futuros incidentes.