ION alcanza 30 cirugías con el sistema robótico Da Vinci Xi

Ciudad de Panamá, Panamá/Cerca de 30 cirugías ha realizado el Instituto Oncológico Nacional (ION) con el sistema robótico Da Vinci Xi desde su puesta en marcha oficial, consolidando a Panamá como referente regional en cirugía mínimamente invasiva para el tratamiento del cáncer y otras patologías complejas.

La primera intervención con esta tecnología se efectuó el pasado 24 de julio a un paciente no asegurado. Desde entonces, la cifra de procedimientos continúa en ascenso, de acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa).

El jefe del Departamento de Servicios Oncológicos Quirúrgicos y de Urología Oncológica del ION, Armando de Gracia Nieto, detalló que el programa ya ha permitido llegar a 30 operaciones y que se espera beneficiar a 1,200 pacientes asegurados y no asegurados en los próximos cinco años.

Las intervenciones realizadas incluyen cirugías por cáncer de próstata, riñón, colon y cuello uterino, patologías que requieren procedimientos de alta complejidad. El ministro de Salud encargado, Manuel Zambrano, destacó que la incorporación de este sistema marca un antes y un después en la salud pública panameña.

“Estamos logrando cirugías más seguras, con menor pérdida de sangre, menos dolor, estancias hospitalarias más cortas y una recuperación más rápida y digna para los pacientes”, expresó.

Por su parte, el director general del ION, Julio Javier Santamaría, resaltó el trabajo del equipo multidisciplinario del instituto y explicó que el programa fue adquirido en calidad de comodato: la compañía provee el equipo y el ION asume la compra de insumos. En la actualidad, el ION cuenta con ocho cirujanos certificados para realizar operaciones con el sistema Da Vinci Xi en las especialidades de urología oncológica, ginecología oncológica y cirugía digestiva.

El primer paciente beneficiado con esta tecnología fue sometido a una prostatectomía radical que tuvo una duración de dos horas. Según el Minsa, el procedimiento redujo significativamente la pérdida sanguínea, el dolor postoperatorio y aceleró su reincorporación a las actividades cotidianas.

El sistema Da Vinci Xi es la plataforma más avanzada de cirugía mínimamente invasiva. Está compuesto por tres elementos: una consola quirúrgica, un carro para el paciente y un carro de visión. A través de la consola, el cirujano controla un endoscopio 3D y los instrumentos articulados Endo Wrist, que permiten una precisión milimétrica en cada procedimiento.