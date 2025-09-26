Fallece mujer de 36 años tras complicaciones en parto domiciliario en Santa Fe

👉🏻 De acuerdo con el informe oficial, la paciente inició labores de parto en horas de la madrugada del jueves y dio a luz en su vivienda alrededor de las 8:00 p.m., asistida por una partera. 👉🏻 Tras el nacimiento, se presentaron complicaciones debido a la retención de la placenta, sin embargo, familiares indicaron que en un principio la mujer se negó a ser trasladada a un centro de salud. 👉🏻 La recién nacida, en buen estado de salud, fue ingresada a la Unidad de Neonatología del Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega, donde recibe atención.

Santa Fe, Veraguas/Una mujer de 36 años falleció luego de un parto domiciliario en la comunidad de La Palizada, corregimiento de Calovébora, distrito de Santa Fe, así lo confirmó este viernes 26 de septiembre el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región de Salud de Veraguas.

De acuerdo con el informe oficial, la paciente inició labores de parto en horas de la madrugada del jueves y dio a luz en su vivienda alrededor de las 8:00 p.m., asistida por una partera.

Tras el nacimiento, se presentaron complicaciones debido a la retención de la placenta, sin embargo, familiares indicaron que en un principio la mujer se negó a ser trasladada a un centro de salud. Dos horas más tarde y al transcurrir 18 horas de labor de parto, familiares decidieron trasladarla en hamaca hasta un vehículo para llevarla al Centro de Salud de Río Luis.

Se pudo conocer que el centro coordinó de inmediato el traslado hacia el Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega. Durante el trayecto, en el sector de Los Hoyos, una ambulancia de refuerzo equipada con personal paramédico evaluó a esta mujer, en donde se confirmó su fallecimiento.

La directora regional del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Deidamia Mohamed, explicó que la mujer, madre de nueve hijos, había iniciado su control prenatal tardíamente, en la semana 29 de gestación, y solo asistió a dos controles. Añadió que, pese a la capacitación brindada a parteras en comunidades apartadas, el Minsa recomienda que los partos se realicen en centros hospitalarios para reducir los riesgos.

La recién nacida, en buen estado de salud, fue ingresada a la Unidad de Neonatología del Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega, donde recibe atención. Las autoridades señalaron que esta es la tercera muerte materna registrada en Veraguas en lo que va del año.

Con información de Ney Castillo