Minsa alerta sobre bajas coberturas de vacunación contra la poliomielitis

Aunque Panamá ha logrado avances importantes en la prevención de la enfermedad, la disminución de las coberturas representa un desafío.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), exhortó a la población a completar los esquemas de vacunación, especialmente en los niños, para prevenir la reintroducción de la poliomielitis en Panamá.

Durante un acto conmemorativo por el Día Mundial contra la Poliomielitis, realizado este viernes 23 de octubre, el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, recordó que el país se mantiene libre de transmisión autóctona de esta enfermedad desde 1994. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de recuperar los niveles de cobertura de inmunización.

Zambrano Chang señaló que, aunque Panamá ha logrado avances importantes en la prevención de la enfermedad, la disminución de las coberturas representa un desafío. Además, advirtió que mientras la poliomielitis continúe presente de forma endémica en otros países, existirá el riesgo de que sea reintroducida al territorio nacional.

El funcionario recordó que la enfermedad no tiene cura, pero puede prevenirse mediante la vacunación, por lo que destacó la importancia de mantener la protección de la población infantil. También reconoció el trabajo de las enfermeras y del personal del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en las jornadas de vacunación desarrolladas en centros de salud y comunidades.

Por su parte, Itzel de Hewitt, coordinadora nacional del PAI, informó que, hasta septiembre de 2026, la cobertura de vacunación contra la poliomielitis en menores de un año alcanzó el 88 %, mientras que la dosis de refuerzo correspondiente a los 18 meses registró aproximadamente un 67 %.

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Ante estos resultados, el Minsa desarrolla una jornada intensiva de vacunación del 19 al 25 de octubre. Hasta la fecha, se han aplicado 24,318 dosis de vacunas que protegen contra la poliomielitis, entre ellas la hexavalente y la tetravalente.

La jornada también incluye la actualización de los esquemas de inmunización contra otras enfermedades, como el neumococo, el rotavirus y el virus del papiloma humano (VPH).

Las autoridades recordaron que las vacunas son gratuitas y están disponibles en hospitales públicos, centros de salud, policlínicas, puestos fijos y jornadas comunitarias. Por ello, instaron a los padres de familia y tutores a revisar las tarjetas de vacunación de los menores y acudir a la instalación de salud más cercana para completar las dosis pendientes.

El Minsa reiteró que mantener los esquemas de vacunación al día es fundamental para prevenir enfermedades y preservar los avances alcanzados por Panamá en la lucha contra la poliomielitis.