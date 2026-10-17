Merca Panamá: Minsa reporta 37 casos de malaria y descarta transmisión por alimentos

De los 37 casos positivos identificados, seis pacientes ya culminaron su tratamiento. El personal sanitario continúa verificando el cumplimiento de las indicaciones médicas y la evolución de los afectados.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se han identificado 37 casos positivos de malaria en trabajadores informales que frecuentan Merca Panamá, y reiteró que es seguro acudir al mercado y comprar alimentos, ya que la enfermedad no se transmite a través de los productos ni por el contacto directo con personas infectadas.

El Dr. Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud, explicó que la malaria se transmite por la picadura de mosquitos Anopheles infectados. Añadió que algunos de los trabajadores diagnosticados tienen antecedentes de exposición en zonas del país donde existe transmisión de la enfermedad, como Darién, la comarca y otras áreas.

Según el Minsa, hasta la fecha no se han registrado casos dentro de las instalaciones de Merca Panamá, ni entre el personal administrativo ni entre los arrendatarios de los puestos de venta.

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Seis pacientes culminaron el tratamiento

Como parte de las acciones de respuesta, los equipos de salud realizan pruebas en el mercado para detectar posibles casos y facilitar el diagnóstico oportuno. También mantienen el seguimiento médico de las personas diagnosticadas y desarrollan labores de vigilancia epidemiológica y control de mosquitos en los alrededores y sectores periféricos.

De los 37 casos positivos identificados, seis pacientes ya culminaron su tratamiento. El personal sanitario continúa verificando el cumplimiento de las indicaciones médicas y la evolución de los afectados.

Guerra señaló que en los últimos días no se han identificado nuevos casos positivos, mientras las autoridades mantienen las medidas de vigilancia y prevención.

Síntomas y recomendaciones

Entre los síntomas de la malaria se encuentran la fiebre, los escalofríos, el dolor de cabeza y el malestar general. El Minsa recomienda que las personas que presenten estas manifestaciones, especialmente si han visitado zonas donde existe transmisión de la enfermedad, acudan a una instalación de salud para recibir evaluación y diagnóstico.

La entidad indicó que continuará con las pruebas en sitio, la atención médica y las acciones de control vectorial para proteger la salud de los trabajadores y de quienes acuden a Merca Panamá.