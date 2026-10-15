Minsa refuerza controles contra la malaria en Merca Panamá; la administración anuncia medidas preventivas

La administración manifestó su compromiso con el bienestar de los arrendatarios, comerciantes, trabajadores y visitantes del mercado, mientras se atiende la situación reportada.

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene acciones de vigilancia epidemiológica y control del mosquito transmisor de la malaria en los alrededores de Merca Panamá, luego de identificar 34 casos de la enfermedad en personas que frecuentan o pernoctan en los predios del mercado.

La doctora Tamara Salcedo, coordinadora de Epidemiología de la Región Metropolitana de Salud, explicó que 24 casos fueron detectados por el equipo de respuesta rápida y otros 10 en distintas instalaciones sanitarias.

Como parte de la respuesta, los equipos de salud realizan pruebas de laboratorio a personas con síntomas, suministran tratamiento oportuno a quienes resultan positivos y dan seguimiento a los pacientes diagnosticados.

Las medidas también incluyen fumigaciones en los alrededores y en las áreas internas de las naves, además del tratamiento de humedales para controlar la presencia del mosquito Anopheles, transmisor del parásito que causa la malaria.

Merca Panamá anuncia limpieza y desinfección

Ante la situación sanitaria comunicada por el Minsa, la administración de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A. (Merca Panamá) informó que mantiene su disposición de colaborar con las autoridades y atender las recomendaciones correspondientes.

En un comunicado divulgado este jueves 15 de octubre, la entidad aseguró que la prevención y la protección de la salud pública son prioridades institucionales, por lo que continuará coordinando las acciones necesarias con las autoridades sanitarias.

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Entre las medidas que indicó estar ejecutando figuran:

Limpieza y desinfección de las instalaciones.

de las instalaciones. Manejo de desechos.

Revisión de las áreas comunes.

Inspección de las instalaciones.

Coordinación con las autoridades competentes.

La administración también manifestó su compromiso con el bienestar de los arrendatarios, comerciantes, trabajadores y visitantes del mercado, mientras se atiende la situación reportada.

Personas que pernoctan en los alrededores, bajo vigilancia

Salcedo explicó que la mayoría de los casos identificados corresponde a personas que permanecen durante la noche en los predios de Merca Panamá. Aunque el mercado cierra sus operaciones al público durante esas horas, continúa la llegada de camiones con mercancía y hay trabajadores que participan en las labores de descarga.

La especialista señaló que algunas personas pernoctan debajo de puentes y en los alrededores del mercado, donde pueden estar expuestas a ambientes propicios para la presencia del mosquito transmisor.

A diferencia del Aedes aegypti, asociado principalmente con entornos urbanos y domésticos, el mosquito Anopheles suele encontrarse en áreas boscosas, charcas y humedales.

La funcionaria también explicó que Panamá mantiene focos de transmisión de malaria en zonas como las comarcas indígenas, sectores de Veraguas, Bocas del Toro y Panamá Este. Algunas personas se desplazan desde esas áreas hacia la capital y llegan enfermas, lo que contribuye a la detección de casos en la Región Metropolitana de Salud.

Merca Panamá aclara que la malaria no se transmite por los alimentos

Ante la detección de casos en el entorno del mercado, la administración de Merca Panamá aclaró que la malaria no se transmite por consumir, comprar o manipular alimentos.

La enfermedad se transmite principalmente por la picadura de mosquitos Anopheles infectados, por lo que los alimentos comercializados en estas instalaciones no constituyen una vía de transmisión.

El Minsa, por su parte, mantiene la vigilancia epidemiológica y las acciones de control vectorial para atender los casos identificados y reducir el riesgo de transmisión.

La coordinación entre las autoridades sanitarias y la administración del mercado se desarrolla mientras continúan las medidas preventivas y el seguimiento de las personas diagnosticadas.