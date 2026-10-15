Teleférico en San Miguelito: Mulino entrega orden de proceder para obra que busca reducir el tiempo en tranques

Solicitó a la empresa encargada de la obra cumplir con los plazos y términos establecidos, ejecutar eficientemente pensando en el confort de los usuarios.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó la orden de proceder para el inicio de la construcción del teleférico en San Miguelito. Durante el acto, aseguró que los proyectos del Gobierno no se aplazarán ni retrasarán por la emergencia que enfrentan numerosas familias del interior del país tras el terremoto del pasado 9 de octubre.

"El país tiene que funcionar, ya hay una agenda importante de recuperación y atención a los panameños que están afectados en el interior, pero el país tiene que andar del otro lado también, generando trabajo, con optimismo", expresó.

Mulino destacó que, durante su administración, ha entregado numerosas órdenes de proceder, pero aseguró que la del teleférico es la que más satisfacción le genera, debido a que el proyecto ha avanzado conforme al cronograma establecido.

“Lo importante es que se va a mejorar la calidad de vida de miles y miles de personas que hoy pierden muchas horas en tranque”, manifestó.

El mandatario agregó que la obra forma parte de un plan de acción para el distrito de San Miguelito, que incluye la entrega del policentro de San Isidro, la recolección de desechos, la inauguración de la tienda de Silos en Pan de Azúcar y el aumento de las rutas de transporte, entre otras iniciativas.

Asimismo, pidió a la empresa encargada de la construcción cumplir con los plazos y las condiciones establecidos, y ejecutar el proyecto de manera eficiente, con especial atención a la comodidad de los usuarios.

Por su parte, la alcaldesa del distrito, Irma Hernández, manifestó su felicidad por el paso que se da con este megaproyecto que impactará la movilidad dentro del territorio, así como la generación de empleo que beneficiará a los residentes del sector.

La Contraloría General de la República refrendó el contrato para la construcción del teleférico de San Miguelito, una obra valorada en aproximadamente $255 millones.

El proyecto busca ofrecer una nueva alternativa de transporte para los residentes de comunidades como Samaria, Torrijos Carter, Mano de Piedra y Valle de Urracá. Contempla un recorrido de aproximadamente 6.6 kilómetros, seis estaciones y conexión con la Línea 2 del Metro de Panamá en la estación Cincuentenario.