Temblor en Panamá: Mulino anuncia transferencia de $20 mil para alcaldías y $10 mil para juntas comunales
De acuerdo con Mulino, la Contraloría General de la República fiscalizará rigurosamente el uso de estos fondos públicos, destinados a apoyar a las personas afectadas por la emergencia.
Este jueves se iniciará el depósito de fondos en juntas comunales y alcaldías para brindar ayuda directa a las personas damnificadas por el terremoto que afectó distintas regiones del país.
Así lo anunció el presidente de la República, José Raúl Mulino, a través de su cuenta de X.
Los montos anunciados son de $10 mil por representante de corregimiento y $20 mil por alcaldía.
Sin embargo, el mandatario no precisó cuántos gobiernos locales recibirán estos recursos ni se ha divulgado una lista de las juntas comunales y alcaldías beneficiadas.
De acuerdo con Mulino, la Contraloría General de la República fiscalizará rigurosamente el uso de estos fondos públicos, destinados a apoyar a las personas afectadas por la emergencia.
La asignación busca facilitar la asistencia directa a las comunidades impactadas por el terremoto, mientras continúan las labores de atención y recuperación en las zonas afectadas.
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