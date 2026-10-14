Temblor en Panamá: Escuela de Palo Seco sirve de refugio y centro de acopio para familias

El equipo de TVN Noticias se trasladó hasta el lugar, donde numerosas personas permanecen albergadas mientras buscan alternativas ante las afectaciones que dejó el movimiento sísmico en sus viviendas.

Mariato, Veraguas/La solidaridad de los residentes y comerciantes se ha convertido en un apoyo para las familias afectadas por el terremoto del pasado viernes 9 de octubre en Mariato, provincia de Veraguas. En la comunidad de Palo Seco, las instalaciones de una escuela que no sufrió daños fueron habilitadas como refugio y centro de acopio.

El equipo de TVN Noticias se trasladó hasta el lugar, donde numerosas personas permanecen albergadas mientras buscan alternativas ante las afectaciones que dejó el movimiento sísmico en sus viviendas.

Además de ofrecer un espacio seguro para las familias damnificadas, la escuela recibe donaciones destinadas a quienes necesitan ayuda en distintos puntos del distrito.

Entre las muestras de solidaridad registradas durante la jornada estuvo la visita del restaurante La Cocina de Rosa, que llegó desde Ocú para entregar alimentos preparados a las personas que permanecen en el refugio.

“La Cocina de Rosa está presente en estos momentos difíciles y gracias a las personas que han puesto su granito de arena hemos llegado hasta acá desde Ocú”, expresaron sus representantes.

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Los residentes de Palo Seco también se han organizado para recolectar ayuda y trasladarla a otras comunidades de Mariato afectadas por el sismo.

En medio de las dificultades, estas iniciativas buscan atender las necesidades inmediatas de las familias y demostrar el respaldo de las comunidades a quienes perdieron sus viviendas o enfrentan daños en sus hogares.

Con información de Emilio Batista