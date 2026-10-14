Temblor en Panamá: Fisura deja fuera de operación tanque de 400 mil galones en Chitré

El Idaan reforzó labores. Hoy el director Antonio Tercero González realizó un recorrido por la planta.

Herrera/Una fisura ocasionada por el sismo obligó al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) a vaciar y sacar de operación el tanque de almacenamiento de 400 mil galones de la planta potabilizadora Ingeniero Roberto Reyna, en Chitré, provincia de Herrera.

La afectación fue identificada durante una inspección técnica detallada realizada por especialistas de la institución junto con el Cuerpo de Bomberos. Siguiendo las recomendaciones técnicas, se procedió al vaciado del tanque, que permanecerá fuera de operación mientras se coordinan las acciones para atender el daño.

De manera provisional, el suministro se mantiene mediante una conexión alterna o bypass, que conduce el agua directamente hacia la línea de distribución. . Hoy el director Antonio Tercero González realizó un recorrido por la planta.

Para sostener el abastecimiento en la circunvalación externa de Chitré, el Idaan refuerza los trabajos de interconexión de la línea de 12 pulgadas de Marejoba al sistema de abastecimiento directo de la potabilizadora.

El director ejecutivo de la institución, Antonio Tercero González, supervisa la intervención en el sitio junto con el equipo técnico encargado de ejecutar las medidas.

Cisternas y puntos de abastecimiento

Durante los trabajos, se contará con el apoyo de camiones cisterna para atender a la población de la circunvalación externa.

Los residentes también podrán acudir a los puntos de autoabastecimiento habilitados en Pozo Los Milagros, Parque Forestal, Feria Ganadera y El Ciabel, así como a otros disponibles en distintos sectores de Chitré.

El Idaan señaló que concentra sus esfuerzos en mantener el suministro mientras atiende las afectaciones ocasionadas por el sismo y sus réplicas en infraestructuras de más de 50 años.