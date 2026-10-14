Temblor en Panamá: cierre del puente sobre el río Oria dificulta transportar maquinaria para la cosecha de arroz

Mientras tanto, la ayuda humanitaria también la está pasando mal. Como los vehículos no pueden cruzar, la gente que lleva donaciones tiene que descargar todo y llevar los suministros caminando, usando carretillas, para pasarlos a otro vehículo del otro lado del puente.

Pedasí, Los Santos/El cierre del puente sobre el río Oria, en la ruta que va de Pedasí hacia Tonosí, tiene muy preocupados a los productores. El problema principal es la dificultad para mover maquinaria pesada y sacar las cosechas de arroz, que pronto llegan.

De hecho, un agricultor le comentó a TVN Noticias que por ese camino sale cerca del 75% del arroz que se produce en Tonosí. Todo comenzó con el sismo del 9 de octubre, que dejó una fractura en la carretera justo antes del puente. Durante un recorrido por la zona, se explicó que la estructura sufrió un desplazamiento de unas ocho pulgadas.

Por ahora, el paso de vehículos sigue cerrado mientras los especialistas revisan los daños y deciden qué medidas tomar para repararlo.

Aunque los productores dicen que, por suerte, todavía no han visto daños directos en sus fincas, la incertidumbre sigue ahí. Lo que realmente les quita el sueño es cómo van a mover las cosechadoras, los tractores y todo el equipo de carga. Como explicó uno de los agricultores, todavía pueden llegar a sus tierras, pero el transporte de equipo pesado se ha vuelto casi imposible. “A la finca, pues, estamos llegando, gracias a Dios. El tema es el transporte del equipo pesado. Eso sí se nos está imposibilitando”, explicó el productor.

Por eso, han pedido que habiliten la carretera de Pedasí a Cañas para que la maquinaria pueda moverse y la producción no se quede estancada. Al final, esa es la vía principal que usan para bajar sus equipos y sacar la mayor parte de su cosecha. Y es que la cosecha no puede esperar.

La cosecha no espera

El agricultor advirtió que el movimiento más fuerte empieza la última semana de octubre y sigue durante noviembre y la primera mitad de diciembre. Se estima que entre Tonosí y Pedasí se producen unos 1,5 millones de quintales de arroz, mientras que en Los Santos la producción de maíz ronda los 1,3 millones de quintales".

“Por esa calle es donde sale aproximadamente el 75% del arroz que se cosecha en Tonosí y es la calle que utilizamos para bajar los equipos”, señaló.

En cuanto al maíz, la siembra ya casi termina y la cosecha fuerte será entre enero y marzo. Por eso, la urgencia es clara: necesitan que la vía esté lista cuanto antes para sacar todo lo que producen. “Necesitamos [...] que se habilite la calle lo antes posible para poder sacar [...] la producción”, pidió.

La ayuda cruza a pie

Mientras tanto, la ayuda humanitaria también la está pasando mal. Como los vehículos no pueden cruzar, la gente que lleva donaciones tiene que descargar todo y llevar los suministros caminando, usando carretillas, para pasarlos a otro vehículo del otro lado del puente.

Esta ayuda va dirigida a Cañas, Tonosí y otras comunidades cercanas, dijo una de las entrevistadas. Los voluntarios comentan que todavía hay familias pidiendo agua, comida y algo de protección contra la lluvia.

Una de las donantes contó que se organizó tras enterarse de que había niños y familias que ni siquiera podían entrar a sus casas y seguían esperando ayuda. “Como no se pueden pasar los vehículos, se hace el transbordo de vehículo a vehículo, pero hay que cargar toda la mercancía caminando”, relató una de las personas que participa en estas labores.

Ella recalcó que hay gente que realmente lo necesita y pidió que no se olviden de las zonas más apartadas para que las donaciones lleguen a todos.

Con información de Meredith Serracín.