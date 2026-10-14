Instituto de Geociencias evalúa daños y estudia réplicas tras sismo de magnitud 7.5

En el terreno, los especialistas miden los desplazamientos provocados por el sismo, evalúan deslizamientos y revisan carreteras que, aunque aparentan estar en buenas condiciones, podrían presentar daños internos como consecuencia de las vibraciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Geociencias de Panamá (IGC) mantiene trabajos de campo y análisis especializados tras el sismo de magnitud 7.5 que sacudió la península de Azuero, con el objetivo de determinar las afectaciones, precisar la actividad sísmica y evaluar posibles amenazas para la población.

Según informó la entidad, los equipos trabajan simultáneamente en tres frentes: inspecciones en el terreno, procesamiento de datos sísmicos en el laboratorio y análisis geoespaciales de los desplazamientos registrados después del evento.

En el terreno, los especialistas miden los desplazamientos provocados por el sismo, evalúan deslizamientos y revisan carreteras que, aunque aparentan estar en buenas condiciones, podrían presentar daños internos como consecuencia de las vibraciones.

Además, caracterizan las grietas identificadas, mediante la evaluación de aspectos como la posible emanación de gases, los cambios de temperatura y el tipo de material que las compone. Estos datos permiten determinar si representan algún riesgo para las comunidades cercanas.

Precisión en el registro de las réplicas

En el laboratorio, otro equipo se encarga de localizar manualmente las réplicas que no fueron detectadas por el sistema automático y de mejorar la precisión de las ubicaciones de los sismos que ya fueron registrados y publicados.

Puedes leer: Temblor en Panamá: Ayuda humanitaria de Costa Rica llega a Paso Canoas e inicia su tránsito hacia provincias centrales

Este proceso permitirá establecer un conteo más preciso de la secuencia sísmica completa. Por ello, la población podría observar la publicación de registros correspondientes a sismos ocurridos en días anteriores, mientras avanzan las revisiones técnicas.

Análisis de los desplazamientos

El tercer frente de trabajo se concentra en los análisis geoespaciales de los desplazamientos ocurridos después del sismo. Para ello, los especialistas utilizan las mediciones obtenidas en campo, que permiten mejorar los resultados y elaborar una evaluación más completa de las áreas afectadas.

El Instituto de Geociencias desarrolla estas labores en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), como parte de los esfuerzos para conocer el alcance de los efectos del movimiento telúrico y aportar información técnica para la evaluación de posibles riesgos.