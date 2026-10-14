Temblor en Panamá: Ayuda humanitaria de Costa Rica llega a Paso Canoas e inicia su tránsito hacia provincias centrales

Los equipos permitirán habilitar espacios de atención para mujeres embarazadas y bebés , mediante la adaptación de áreas de observación para brindar atención maternoinfantil.

Chiriqui/Una delegación médica de Costa Rica ingresó a Panamá con equipos destinados a reforzar la capacidad hospitalaria en la península de Azuero, como parte de la asistencia humanitaria solicitada por el Gobierno panameño tras el terremoto.

Durante la recepción de la delegación, la gobernadora Aixa Santamaría agradeció al Gobierno costarricense y a la presidenta Laura Fernández por el apoyo brindado a Panamá, especialmente para atender las necesidades de las zonas más afectadas.

El doctor Hugo Madrigal, encargado del protocolo de ingreso de la delegación costarricense de la Caja de Seguro Social, explicó que el equipo está certificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) mediante los sistemas internacionales de registro de equipos médicos de emergencia, conocidos como EMT.

Según detalló, esta misión está enfocada en ampliar la capacidad hospitalaria, con dos módulos de hospitalización y un módulo de logística que serán instalados en centros médicos de la península de Azuero.

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Los equipos permitirán habilitar espacios de atención para mujeres embarazadas y bebés, mediante la adaptación de áreas de observación para brindar atención maternoinfantil.

Los hospitales designados para recibir esta asistencia son el Hospital Cecilio Castillero, en Chitré, provincia de Herrera, y el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, en la provincia de Los Santos.

La delegación también traslada módulos asistenciales, plantas eléctricas y un sistema independiente de abastecimiento de agua, recursos que permitirán operar de manera autónoma.

Madrigal indicó que la misión tiene una duración inicial de siete días, con posibilidad de extenderse si fuera necesario, según las necesidades de atención.

Alrededor de 23 médicos forman parte de esta asistencia humanitaria. Los vehículos ingresaron al país por Paso Canoas, área fronteriza con Costa Rica, con escolta de agentes del Servicio Nacional de Fronteras y otros funcionarios encargados de acompañar el traslado hacia la región de Azuero.

Ahora, iniciarán el recorrido de más de 300 kilómetros por carretera para llegar al destino y se espera que lleguen a la zona en horas de la tarde.

Información de Demetrio Ábrego

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