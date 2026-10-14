Familia pierde su casa en Cerro Bandera de Pedregal tras caída de un muro

También se reportaron situaciones relacionadas con el aumento del cauce en San Juan de Montessilla, aunque, según el representante, el agua no llegó a afectar las viviendas.

El terremoto registrado el pasado viernes y las constantes lluvias han agravado las condiciones del terreno en varios sectores de Pedregal, donde se reportan viviendas afectadas y deslizamientos. En Cerro Bandera, una familia perdió gran parte de su vivienda luego de que un muro cediera y dejara la estructura rodeada de escombros.

Mígdalia, propietaria de la casa, relató a TVN Noticias la tristeza que enfrenta al ver cómo el esfuerzo de toda una vida quedó reducido a escombros. Aunque lamentó las pérdidas materiales, agradeció que ninguno de sus familiares estuviera dentro de la vivienda cuando ocurrió el desprendimiento.

“Es algo doloroso. Sé que no he perdido a ningún familiar, pero sí lo material. Todo es un esfuerzo, uno hace un sacrificio para tener algo mejor para nuestra familia”, expresó, mientras pidió apoyo de las autoridades para salir adelante junto a sus seres queridos.

Según contó, personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) acudió al lugar la noche del martes y recomendó a la familia no permanecer dentro de la vivienda ante el riesgo que representa la estructura. Por seguridad, sus integrantes se trasladaron temporalmente a casas de familiares.

La afectada también explicó que el desprendimiento dejó prácticamente inhabilitado el acceso a la propiedad, lo que dificulta el ingreso y aumenta la incertidumbre sobre las condiciones en las que quedó su hogar.

La familia permanece a la espera de nuevas evaluaciones y de la asistencia de las autoridades para determinar cómo proceder ante los daños.

Reportan otras viviendas afectadas en Pedregal

El representante de Pedregal, Luis Constante, informó que se identificaron tres viviendas con afectaciones de alto riesgo. Además, detalló que se registraron inundaciones en las áreas de Sanadora y Naval, correspondientes a los sectores 78 y 79.

También se reportaron situaciones relacionadas con el aumento del cauce en San Juan de Montessilla, aunque, según el representante, el agua no llegó a afectar las viviendas.

Otras zonas con afectaciones incluyen Diálogo Final, San Martín y Mamones.

Constante indicó que coordina nuevos recorridos para inspeccionar las áreas afectadas y evaluar las necesidades de las familias, con el objetivo de canalizar la asistencia correspondiente.

Las autoridades mantienen las evaluaciones en los sectores afectados para determinar los riesgos y las medidas necesarias para proteger a los residentes.

Información de Heidy Leane Morán