Temblor en Panamá: Más de 500 personas desalojadas en Isla Cañas, alcalde de Pedasí advierte que 'no hay normalidad'

Los movimientos sísmicos mantienen a muchas personas fuera de sus viviendas por temor a que las estructuras, algunas ya afectadas, puedan sufrir nuevos daños.

El alcalde de Pedasí, Miguel Batista, advirtió que la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7.5 continúa afectando a varias comunidades de las provincias centrales, donde persisten los temblores, el temor de la población y las dificultades para acceder a algunas zonas.

Batista, quien también preside la Unión de Alcaldes, señaló que la situación no se limita a Los Santos, sino que alcanza a otras regiones del país, entre ellas Veraguas y Penonomé.

El alcalde explicó que los movimientos sísmicos mantienen a muchas personas fuera de sus viviendas por temor a que las estructuras, algunas ya afectadas, puedan sufrir nuevos daños. Por ello, hizo un llamado a la calma y destacó la importancia de distinguir entre fisuras y daños estructurales que representen un riesgo para los residentes.

También indicó que se han realizado inspecciones en instalaciones del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para verificar sus condiciones de seguridad.

Isla Cañas, entre las comunidades más afectadas

Uno de los casos que más preocupa a las autoridades locales es el de Isla Cañas, en el distrito de Tonosí, donde más de 500 personas tuvieron que abandonar sus viviendas y trasladarse al corregimiento de Cañas.

Según Batista, los residentes permanecen en condiciones poco adecuadas, por lo que solicitó el envío de carpas y toldas resistentes para ofrecerles un refugio más seguro y confortable.

El alcalde también mencionó afectaciones en comunidades como Búcaro, El Bebedero, El Cacao, Agua Buena y Pueblo Viejo, en el distrito de Tonosí.

En Pedasí, agregó, también se han recibido reportes de personas que han salido de sus casas durante la madrugada, debido a los temblores recurrentes y al temor de que las estructuras se hayan debilitado.

Dificultades para trasladar la ayuda

Batista explicó que el acceso a Tonosí se ha complicado por las afectaciones en las vías de comunicación. Detalló que la ruta de Pedasí está comprometida debido a que el puente no reúne las condiciones para el tránsito vehicular, mientras que la vía de Flores quedó bloqueada por un deslizamiento registrado durante la noche.

Estas condiciones dificultan el traslado terrestre de suministros, aunque aseguró que se están realizando coordinaciones para llevar ayuda por vía aérea.

El alcalde reconoció el apoyo del Gobierno y destacó la labor de las autoridades locales, los representantes de corregimiento y los ciudadanos que se han organizado para atender a las familias afectadas.

Asimismo, señaló que la distribución de la asistencia sigue siendo un desafío, pues mientras algunas comunidades cuentan con suficientes alimentos y agua, otras todavía enfrentan dificultades para recibir estos recursos.

Para canalizar las solicitudes, la Alcaldía de Pedasí habilitó un centro de llamadas que recibe reportes tanto de residentes del distrito como de personas de otras provincias, con el propósito de coordinar la respuesta con las autoridades correspondientes.

Insistió en que las evaluaciones de las viviendas deben realizarse con precaución, debido a que los movimientos sísmicos continúan y podrían agravar los daños existentes.

Mientras persista la emergencia, las autoridades mantienen las coordinaciones para atender a las comunidades afectadas, garantizar el suministro de servicios básicos y llevar asistencia a las familias que han tenido que abandonar sus hogares.