Temblor en Panamá | 68 instalaciones de salud afectadas; Coclé, Chitré y Las Tablas tienen capacidad de atención

Boyd Galindo destacó la labor del personal de salud panameño, que ha trabajado de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, para responder a las necesidades generadas por la emergencia.

A cinco días del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió las provincias centrales y otras regiones del país, pacientes y personal médico aún permanecen en los exteriores de algunos hospitales por razones de seguridad, expuestos a las inclemencias del tiempo.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que 68 de las 842 instalaciones sanitarias bajo la responsabilidad de esa entidad presentan afectaciones, cuyos daños podrían requerir una inversión superior a los 60 millones de dólares. No obstante, aseguró que varios centros hospitalarios mantienen las condiciones necesarias para atender a la población.

La buena noticia es que nuestras infraestructuras, el Hospital Aquilino Tejeira, Cecilio Castillero y Joaquín Pablo Franco, están en condiciones de atender a nuestra gente”, afirmó el ministro.

Explicó que se realizan revisiones de elementos como las baldosas y los cielos rasos, mientras avanzan los trabajos necesarios para garantizar la seguridad en las instalaciones.

Uno de los hospitales más comprometidos es el de Tonosí. Sin embargo, antes de que ocurriera la emergencia, ya se había licitado la construcción de una nueva estructura. El contrato también contempla la habilitación de un hospital modular para mantener la atención médica mientras se desarrolla la obra, lo que permitiría responder con mayor prontitud a las necesidades de la población.

En este centro hospitalario se atiende a más de 100 personas al día, por lo que también se contempla trasladar parte de la atención hacia Cambutal.

Otros hospitales afectados son los de Tolé y San Félix. Para estas instalaciones, el Ministerio de Salud prepara un plan de traslado de personal con el objetivo de mantener la prestación de los servicios médicos a la población.

Boyd Galindo destacó la labor del personal de salud panameño, que ha trabajado de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, para responder a las necesidades generadas por la emergencia.

Además, informó que se habilitó la línea 800-6467 para brindar atención psicológica, ante el aumento de consultas relacionadas con la ansiedad tras el terremoto.

En cuanto a los hospitales modulares que enviará Costa Rica, el ministro indicó que se evalúa instalarlos en el Hospital Cecilio Castillero, en Chitré, y en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas. Sin embargo, la decisión aún no es definitiva, debido a que también se han recibido donaciones de estructuras similares destinadas a estas zonas.

Sobre el Hospital Cecilio Castillero, reiteró que se encuentra en condiciones de atender a los pacientes, aunque se mantienen las revisiones del sistema de oxígeno y las labores de limpieza.

Respecto al suministro de medicamentos en las zonas afectadas por el desastre, el titular de Salud señaló que existe una coordinación con la Caja de Seguro Social (CSS) para garantizar el abastecimiento a la población.