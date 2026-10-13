Temblor en Panamá: Más de 11,000 personas afectadas y más de 2,400 casas reportadas con daños

El Gobierno Nacional inicia el traslado de materiales y la reconstrucción habitacional en las provincias más castigadas por el movimiento telúrico.

Panamá/El balance oficial tras el potente terremoto de 7.5 grados registrado el pasado 9 de octubre confirma un fuerte impacto en la población de las provincias afectadas.

Durante un informe detallado presentado este 13 de octubre, el secretario de Metas de la Presidencia y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, precisó que el registro oficial contabiliza 2,480 viviendas reportadas con daños a través de la plataforma digital del Estado, dentro de un balance preliminar de más de 1,250 viviendas afectadas tras las inspecciones en campo.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) evalúa a 11,460 personas afectadas, con el mayor impacto localizado en las provincias de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé y Chiriquí.

A pesar de la magnitud de la emergencia en Panamá, el reporte gubernamental mantiene un dato fundamental para tranquilizar a la población. “No se registran víctimas fatales ni personas desaparecidas”, destacó el ministro Icaza durante su intervención.

Icaza detalló además que 27 personas con lesiones leves a moderadas reciben atención médica en las zonas impactadas, mientras que 33 albergues temporales brindan asistencia directa a 2,841 personas que no han podido retornar a sus hogares.

MIVIOT activa plan de reparación y reconstrucción de viviendas

La atención a las casas dañadas por el sismo se ha convertido en la prioridad del plan de contingencia estatal. Para atender a las miles de familias golpeadas, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) trabaja de forma simultánea en la reparación expedita de inmuebles con afectaciones parciales y en la planificación para reconstruir desde cero aquellas estructuras con colapso total.

Los 2,480 reportes de viviendas ingresados en la página web institucional están siendo verificados por técnicos en sitio para certificar el tipo de intervención requerido.

Para acelerar la respuesta en las comunidades golpeadas, el Gobierno movilizó camiones con cargamentos de bloques, acero, carriolas, ventanas y zinc hacia las sedes regionales del Miviot.

“Hoy también iniciamos el contacto directo con las familias que perdieron completamente sus viviendas y la remoción de escombros está por iniciar. Para ello hemos instruido que estos trabajos se hagan con mucho cuidado y que, antes de retirar los escombros, nuestros equipos estarán coordinando con cada familia”, explicó el ministro Icaza.

Como complemento a las acciones habitacionales, las labores humanitarias han movilizado más de 121,000 libras de ayuda por vía aérea, 331 toneladas de agua potable y 28 aeroevacuaciones médicas. En la red vial, equipos con maquinaria pesada lograron restablecer el tránsito en rutas clave del sur de Veraguas y Los Santos.

En materia de servicios públicos, la empresa Naturgy y las autoridades operativas lograron restablecer la energía eléctrica y la operación de las plantas potabilizadoras en casi todas las comunidades. La Comisión de Alto Nivel designada por el presidente José Raúl Mulino mantendrá la coordinación interinstitucional para asegurar el avance de la reconstrucción en los próximos días.