Temblor en Panamá: Gobierno inició entrega de materiales de construcción para nuevas casas y coordina ayuda humanitaria

El Minsa ha puesto a disposición de los damnificados por el sismo todas sus capacidades, a pesar de que de sus 842 instalaciones, 66 fueron afectadas. Además, se dio la orden para licitar el nuevo Hospital de Tonosí, cuyo costo será de $30 millones.

El gobierno liderado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, inició hoy la entrega de materiales de construcción a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 que afectó principalmente las poblaciones de las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

Tras una orden directa del presidente Mulino, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) empezó esta mañana a transportar materiales desde sus bodegas en Milla 8 (Panamá) y de Santiago (Veraguas) a las zonas más afectadas y en donde muchas familias perdieron sus hogares.

Desde el pasado viernes, el mandatario lidera los trabajos de asistencia a la población afectada por el terremoto que sacudió gran parte del territorio nacional. Las instituciones gubernamentales se activaron de inmediato para garantizar el suministro de alimentos, agua potable, atención médica y electricidad, además de iniciar la reconstrucción de carreteras, viviendas y otras infraestructuras.

El mandatario recorrió diversos puntos críticos junto a ministros de Estado, quienes continúan monitoreando y visitando las zonas y lugares afectados para establecer las prioridades de asistencia. Asimismo, cada institución presenta un informe diario sobre los avances de su labor frente a esta emergencia nacional, siendo estos los siguientes:

Ministerio de Gobierno

Desde el centro de despacho de la Base Aérea Teniente Octavio Rodríguez Garrido, se coordinó la distribución de la ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por el sismo. En este punto, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, supervisa las operaciones y el trabajo articulado entre las instituciones del Estado y los organismos de apoyo, con el objetivo de garantizar que la asistencia llegue a las zonas que más lo necesitan.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene a más de 500 personas desplegadas a nivel nacional, entre voluntarios y colaboradores, quienes trabajan de manera coordinada en las labores de evaluación de daños, atención a las comunidades afectadas y entrega de asistencia humanitaria.

En coordinación con el Programa Mundial de Alimentos, el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH), del Ministerio de Gobierno, envió tres módulos de almacenamiento de alta capacidad que ya fueron instalados en el centro de acopio del Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, en Las Tablas, provincia de Los Santos. Además, se gestionan unidades de albergue con organismos internacionales para las personas que quedaron sin vivienda.

Con el Ministerio de Salud, se trasladó un generador eléctrico desde el Hospital Nicolás Solano, en La Chorrera, hasta el Hospital Cecilio Castillero, en Los Santos, para mejorar las condiciones de atención de los recién nacidos. Asimismo, junto con la Cancillería, se gestiona la recepción de dos módulos de operaciones neonatales, equipados con camas, cunas, sillas y lámparas quirúrgicas. La Dirección General de Aduanas también contribuye agilizando el tránsito de la ayuda humanitaria y facilitando camiones para su transporte hacia el interior del país.

La Ampyme reportó que sus directores regionales, funcionarios y colaboradores del Espacio del Emprendedor participan en la distribución de bolsas de alimentos en distintos puntos de las provincias afectadas, como parte de las acciones de asistencia a las familias.

Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) ha puesto a disposición de los damnificados por el sismo todas sus capacidades, a pesar de que de sus 842 instalaciones, 66 fueron afectadas. Además, se dio la orden para licitar el nuevo Hospital de Tonosí, cuyo costo será de $30 millones.

El Minsa ha recibido la donación de 16 carpas de Unicef para utilizarlas como hospitales de campaña en las áreas de mayor impacto. Se activó el Centro de Operaciones de Emergencias en Salud Nacional CODES (sede central del Minsa) y en las 15 regionales de salud para atender la crisis.

Se informó que desde el sismo se han realizado 26 traslados aéreos y 118 por vía terrestre. El Minsa también coordinó el traslado de 405 pacientes de hemodiálisis que se atendían en la vieja maternidad del Hospital Santo Tomás.

En total, después del sismo, el Minsa ha brindado atención a más de 6,000 pacientes.

Mides

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) atiende a las familias damnificadas por los daños estructurales del fuerte sismo y sus réplicas en la provincia de Coclé. Para ello, habilitó tres albergues temporales con el fin de brindarles protección y atención.

Asimismo, la institución fortaleció el equipo de la Línea 147 con profesionales de psicología y brindó apoyo al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para atender la demanda de contención emocional.

El Mides mantiene inspecciones en los hogares bajo su administración, con personal de mantenimiento para verificar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes en condición de protección. Durante las evaluaciones se identificaron dos hogares con afectaciones leves no estructurales.

Como parte de la respuesta interinstitucional, el Hogar María Auxiliadora de Chitré, en Herrera, recibió temporalmente a niños de Nutre Hogar, cuya sede sufrió daños severos. Asimismo, la cocina del Hogar Beatriz Jaén de Arosemena fue puesta a disposición del Minsa para preparar alimentos destinados a pacientes del Hospital Aquilino Tejeira.

Además, se mantiene el suministro de agua, pañales desechables, leche y otros insumos de primera necesidad para las familias damnificadas que permanecen en albergues temporales. Asimismo, se brinda apoyo con pañales desechables para pacientes del Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé.

Ante el evento sísmico, la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), en cumplimiento de su responsabilidad estratégica con el país, activó de inmediato sus mecanismos de respuesta, monitoreo y verificación de la infraestructura eléctrica nacional, priorizando la seguridad de las instalaciones, la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y la continuidad del servicio de transmisión eléctrica.

Desde las primeras horas, la empresa desplegó sus capacidades técnicas, operativas y humanas para evaluar posibles afectaciones, atender oportunamente las incidencias identificadas y mantener una coordinación permanente con los agentes del mercado eléctrico.

Como parte de las primeras acciones posteriores al evento sísmico, se activaron los protocolos operativos correspondientes y se emitió el Código Amarillo, mecanismo de alerta utilizado para informar a los agentes del mercado eléctrico sobre la ocurrencia de un evento que requiere atención y seguimiento en el sistema.

Posteriormente, el Centro Nacional de Despacho (CND) notificó a los agentes del mercado sobre la situación registrada y coordinó el intercambio de información relacionada con las posibles afectaciones en las plantas de generación y los eventos asociados a la pérdida de carga.

Estas medidas permitieron mantener informados a los participantes del sistema eléctrico y facilitar la coordinación necesaria para evaluar las condiciones operativas de la red.

De manera complementaria, Etesa promueve la participación de sus colaboradores en las jornadas de recolección de donaciones habilitadas en el Parque Omar, en coordinación con las iniciativas impulsadas por el Gobierno.

Para hoy, martes 13 de octubre, se tiene prevista la participación de un equipo de voluntarios de Etesa en las labores de recepción, clasificación y organización de donaciones en el Parque Omar, en apoyo a las acciones coordinadas por el Despacho de la Primera Dama.

En tanto, la Autoridad Aeronáutica Civil coordinó inspecciones en los aeropuertos y aeródromos bajo su administración, con el objetivo de evaluar las condiciones de las instalaciones, identificar posibles afectaciones y verificar las condiciones de seguridad para la continuidad de las operaciones aéreas.

Los aeropuertos y aeródromos administrados por la AAC, ubicados en las provincias de Bocas del Toro, Herrera, Veraguas, Los Santos y Coclé, desempeñaron un papel importante como puntos de recepción, coordinación y movilización de donaciones destinadas a las comunidades afectadas.

Los administradores aeroportuarios y el personal de la AAC participaron activamente en la atención de estas operaciones, facilitando el uso de las instalaciones y apoyando las actividades logísticas desarrolladas por las entidades gubernamentales.

MIDA

El director regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en Coclé, Javier Miranda, acompañó al presidente de la República, José Raúl Mulino, y a otras autoridades gubernamentales durante un recorrido por las zonas afectadas en el distrito de Penonomé.

La visita permitió conocer de primera mano las condiciones de las áreas impactadas, evaluar las afectaciones y coordinar las acciones de respuesta necesarias para atender la emergencia.

Durante el recorrido, representantes de distintas instituciones gubernamentales verificaron la situación en las comunidades afectadas, con el propósito de dar seguimiento a los daños y articular esfuerzos para brindar atención oportuna a la población.

A través de la regional de Coclé, se mantiene en coordinación con las demás entidades del Gobierno Nacional para dar seguimiento a la situación y contribuir a las acciones que se requieran en las zonas afectadas.

El director regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en la provincia de Herrera, Joaquín Cedeño Ulloa, junto a su equipo de trabajo, acompaña a la ministra de Gobierno en un exhaustivo recorrido por diversos puntos de convergencia y atención en la región.

Frente a la emergencia, Cedeño dio instrucción directa e inmediata a todos los jefes de agencia del MIDA en la provincia para desplegarse y brindar apoyo oportuno en las zonas más afectadas.

Como parte de este esfuerzo en conjunto, las autoridades inspeccionaron la situación en las afueras de los centros hospitalarios, donde los pacientes fueron trasladados de forma preventiva a espacios abiertos para proteger su vida e integridad ante posibles fallas estructurales o réplicas.

Asimismo, el personal del MIDA se mantiene activo en el terreno instalando carpas institucionales al aire libre para salvaguardar a las familias que necesitan resguardarse de estructuras inestables, asegurando una respuesta articulada, continua y humana para toda la comunidad herrerana.

Coclé

El MIDA en la provincia de Coclé continúa brindando apoyo logístico en la recepción y distribución de insumos destinados a las personas afectadas por el sismo en la provincia.

Paralelo a ello, se brindó apoyo a miembros del Servicio Nacional de Fronteras, quienes se desplegarán en distintos puntos de la provincia para apoyar las labores de atención y respuesta ante la emergencia.

En conjunto con las diversas instituciones, también se brindó apoyo para la movilización del personal del Comando Sur de los Estados Unidos en las labores de asistencia en campo, y la distribución de los insumos hacia el Hospital Aquilino Tejeira.

Tambien la Dirección Regional del MIDA en Los Santos y Herrera brinda apoyo a las comunidades afectadas en la región de Azuero, mientras que las regionales de Chiriquí y Panamá Oeste colaboran en el acopio de ayuda humanitaria.

Inadeh

El Inadeh mantiene activo su apoyo a las comunidades afectadas por el sismo en Herrera, Los Santos y Veraguas, mediante la movilización de personal, transporte y recursos para colaborar con las autoridades y atender necesidades prioritarias.

Se movilizaron seis camiones con donaciones desde el Parque Omar hacia Herrera, Los Santos y Veraguas. Se entregaron 300 cajas de agua a la Gobernación de Veraguas; se distribuyó agua en Herrera y Veraguas, incluida la comunidad de Soná, donde se entregaron 200 cajas.

Se apoyó la distribución de colchones en Herrera y Veraguas. Unas 60 personas del INADEH se encuentran en el Parque Omar apoyando al Despacho de la Primera Dama en los trabajos de distribución de ayuda.

En tanto, el INADEH en Guararé brindó alojamiento a cuatro personas evacuadas de Tonosí y atendidas en el Hospital Anita Moreno tras sufrir golpes durante el terremoto. Aunque cuentan con salida médica del MINSA, permanecen en las instalaciones debido a la afectación de las vías de acceso a sus comunidades. Actualmente, se brinda atención especial a una de ellas, quien se encuentra encamada. 10 aprendices del Inadeh Guararé instalaron: el sistema eléctrico integral, la generadora, la iluminación; y dejaron operativo el equipo médico del Hospital Improvisado.

Durante el sábado y el domingo, participaron 16 colaboradores de INADEH Herrera (ocho por día). Para este lunes se reportan 53 personas, incluido el equipo proveniente de Panamá; de ellas, 30 se encontraban en Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández.

Pandeportes

Pandeportes ha puesto a disposición sus instalaciones y capacidades de apoyo para colaborar con las autoridades, otras instituciones y las comunidades afectadas. Entre las acciones realizadas se encuentran: coordinación para habilitar instalaciones deportivas como refugios, centros de acopio y puntos de distribución de donaciones; participación de más de 20 voluntarios de Pandeportes en el Parque Omar, junto con el Despacho de la Primera Dama y otras instituciones, en la recepción, organización, embalaje y movilización de donaciones; coordinación en Veraguas de la entrega de donaciones a voluntarios que apoyan a las personas afectadas en Soná y otras localidades de la provincia; y evaluación preventiva de edificios e instalaciones deportivas a nivel nacional.

Cadena de Frío

Como respuesta a la emergencia, productores y arrendatarios de Merca Panamá donaron alimentos y productos de primera necesidad, entre ellos tubérculos, arroz, granos, vegetales, legumbres, plátanos, frutas y agua embotellada.

Asimismo, mediante los Centros de Manejo Poscosecha, se coordinaron donaciones con productores para apoyar a hospitales de la región de Azuero. La institución también contribuyó con la compra de 38 pailas para la preparación de alimentos destinados a las comunidades afectadas y entregó 3,000 vasos térmicos desechables y 2,500 envases térmicos para sopa.

ATTT

Personal de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre se desplegó a nivel nacional con el objetivo de brindar apoyo integral en la regulación de la movilidad vial y colaborar de forma directa en los diferentes centros de acopio habilitados en el país.

La entidad brindó apoyo en los centros de acopio del Parque Omar, el Municipio de Panamá y la provincia de Los Santos.

De igual manera, mantiene presencia constante en los Centros de Operaciones de Emergencia de Chiriquí y Veraguas, así como en instalaciones hospitalarias de Coclé.

IDIAP

Desde el viernes 9 de octubre, el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) se integró a las acciones interinstitucionales de respuesta ante la emergencia ocasionada por el sismo, mediante la disponibilidad de recursos logísticos y operativos para apoyar las labores coordinadas por las autoridades competentes.

En Coclé, se facilitó el traslado de expertos de Estados Unidos encargados de evaluar las instalaciones del Hospital Aquilino Tejeira y el Hospital Materno Infantil, en Penonomé, así como del Hospital Regional Rafael Estévez, en Aguadulce.

En la provincia de Los Santos se brindó apoyo logístico al Centro de Operaciones de Emergencia (COE), en la ciudad de Las Tablas. Para ello, se dispuso de más de siete vehículos institucionales para facilitar la movilización y coordinación de las acciones durante la emergencia.

Asimismo, el IDIAP apoyó las labores en el Estadio “Flaco Bala” Hernández, habilitado como centro de recepción, acopio y distribución de ayuda humanitaria para las comunidades afectadas.

En Herrera, el IDIAP colaboró con el Cuerpo de Bomberos mediante la facilitación de toldas, y puso a disposición tres vehículos para apoyar las labores operativas y logísticas en la provincia. Asimismo, participó en trabajos de poda de árboles en el Hospital Cecilio Castillero, como parte de las acciones para la instalación de un hospital modular.

Otras entidades como la ARAP, el Registro Público y el IPHE también se incorporaron a las labores de logística, transporte, preparación de bolsas de alimentos, de enseres, agua, lácteos, comida, seca y ropa, para los damnificados del sismo.

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