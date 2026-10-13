TVN Media entrega a la Cruz Roja ayuda humanitaria donada por televidentes para comunidades afectadas por el terremoto

Rodríguez detalló que la Cruz Roja mantiene coordinaciones con los comités de Penonomé, Aguadulce, Chitré, Las Tablas y Los Santos para identificar las necesidades de las zonas afectadas y determinar qué tipo de asistencia requiere cada comunidad.

Los insumos recaudados durante la jornada del lunes 12 de octubre serán distribuidos en comunidades de Pesé, Ocú y Los Pozos, en la provincia de Herrera, donde se ha identificado la necesidad de asistencia humanitaria. El centro de acopio de TVN, en colaboración con la USMA, continúa recibiendo donaciones este martes.

Gente TVN llegó este martes 13 de octubre a la sede principal de la Cruz Roja Panameña para realizar el trasbordo de las donaciones recolectadas el lunes 12 de octubre en el centro de acopio habilitado por TVN Media para apoyar a las familias afectadas por el terremoto.

La ayuda fue entregada a la Cruz Roja Panameña, que coordinará su distribución hacia las comunidades del interior del país que más lo necesitan. Mientras se realiza el traslado de los insumos, el centro de acopio de TVN continúa recibiendo donaciones durante este martes, en las instalaciones de la Universidad Santa María La Antigua.

José Vargas, especialista de Comunicaciones Corporativas y Sostenibilidad de TVN Media, agradeció la respuesta de la audiencia, los talentos y los colaboradores que se sumaron a la iniciativa.

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“Estamos muy agradecidos con toda nuestra audiencia, nuestros talentos, nuestros colaboradores, por aceptar ese llamado y contribuir como panameños a los demás que nos necesitan”, expresó Vargas.

Larissa Rodríguez, directora de la sede central de la Cruz Roja Panameña, explicó que se han identificado comunidades de Pesé, Ocú y Los Pozos, en la provincia de Herrera, donde se prevé destinar parte de las donaciones debido a que, según indicó, todavía no han recibido ayuda humanitaria.

El camión saldrá hacia las comunidades una vez finalice la carga de los insumos. La primera parada será Chitré, desde donde se redistribuirá la ayuda hacia los distintos puntos identificados.

Rodríguez detalló que la Cruz Roja mantiene coordinaciones con los comités de Penonomé, Aguadulce, Chitré, Las Tablas y Los Santos para identificar las necesidades de las zonas afectadas y determinar qué tipo de asistencia requiere cada comunidad.

Señaló que las necesidades son diversas y abarcan desde insumos de salud hasta artículos básicos de higiene personal, como cepillo de dientes, pasta dental y jabón.

También destacó que la asistencia debe responder a las características de cada grupo de población, ya que las necesidades de una persona adulta mayor pueden ser distintas a las de una mujer embarazada o las de los niños.

Rodríguez también invitó a la población a realizar donaciones económicas a la Cruz Roja Panameña, al señalar que estos aportes permiten gestionar la asistencia de acuerdo con las necesidades identificadas en cada comunidad.

La organización mantiene disponibles sus cuentas para recibir donaciones en efectivo a través de sus páginas web y redes sociales oficiales.

Mientras tanto, el centro de acopio de TVN Media continúa recibiendo insumos para apoyar a las familias afectadas por el terremoto y contribuir a la atención de las comunidades que requieren ayuda.

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