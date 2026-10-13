Cruz Roja prevé acompañar durante nueve meses a comunidades afectadas por el terremoto

La Cruz Roja Panameña ha solicitado fondos de asistencia internacional a su federación y a otros organismos.

Este martes 13 de octubre, cuando se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, Panamá supera las 72 horas desde el devastador terremoto del pasado viernes 9 de octubre, que afectó a cientos de comunidades rurales que ya enfrentaban condiciones de pobreza y dificultades de acceso a servicios básicos.

En este contexto, el presidente de la Cruz Roja de Panamá, Elías Solís, señaló que la emergencia agravó la vulnerabilidad de estas poblaciones y explicó que la organización prevé permanecer durante nueve meses en las zonas afectadas, con acciones de asistencia psicosocial, recuperación de los medios de vida y prevención de riesgos en las escuelas.

Solís explicó que, desde el primer día de la emergencia, voluntarios de los comités locales de Las Tablas, Chitré, La Villa de Los Santos y Santiago se desplegaron para atender a las comunidades afectadas.

Entre las principales acciones se encuentra el acompañamiento psicosocial, debido a las afectaciones emocionales que enfrentan las personas tras el desastre. También se desarrolla un programa de restablecimiento de vínculos familiares que permite realizar llamadas gratuitas, recargar equipos móviles y acceder a conexión wifi, con el propósito de facilitar la comunicación entre familiares.

La Cruz Roja también ha desplegado integrantes de su equipo para contribuir a la revisión y evaluación de estructuras afectadas. Solís recordó a la población que no debe ingresar a edificaciones dañadas, ante el riesgo de nuevos colapsos y las réplicas que continúan registrándose.

El presidente de la organización señaló que la emergencia no solo representa una pérdida material para las familias, sino que también amenaza sus medios de subsistencia, especialmente en comunidades donde la vivienda, la tierra y los cultivos forman parte de su sustento.

Ante este panorama, la Cruz Roja Panameña ha solicitado fondos de asistencia internacional a su federación y a otros organismos.

Albergues y reconstrucción

Solís reconoció que el alojamiento de las familias será una de las etapas más difíciles de la respuesta a la emergencia, debido a que la construcción de nuevas viviendas y hospitales, así como la rehabilitación de las estructuras que puedan recuperarse, tomará tiempo.

Por ello, consideró necesaria una estrategia estatal para el sistema de albergues.

En medio del desastre, las comunidades se mantienen bajo carpas, las cuales no soportan los torrenciales aguaceros que se han registrado en los últimos días en las zonas más devastadas.

El presidente de la Cruz Roja también señaló que trasladar a las personas a otros refugios, hoteles o lugares habilitados dependerá, en parte, de su disposición a abandonar sus comunidades. En algunas zonas, las viviendas se encuentran dispersas, lo que dificulta reunir a las familias en un solo sitio para brindarles atención.

Se requiere un trabajo integral y seguramente las instituciones y organizaciones de respuesta a emergencias estaremos coordinadas”, manifestó.

Añadió que la Cruz Roja Panameña trabaja bajo la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), como entidad responsable de coordinar la respuesta ante emergencias, sin perjuicio de la iniciativa que pueden ejercer las sociedades nacionales de la Cruz Roja para acompañar al Estado.

El impacto económico

Consultado sobre la posibilidad de que Panamá tenga que redireccionar sus inversiones y modificar los planes previstos para los próximos dos años de Gobierno, Solís indicó que las decisiones corresponden a la política financiera del Estado.

No obstante, señaló que, a partir de la experiencia de otros países, los desastres de esta magnitud pueden obligar a revisar las proyecciones gubernamentales y modificar los planes económicos para atender las necesidades de las zonas afectadas.

Seguramente el presidente de la República con su equipo de Gobierno tendrá que tomar decisiones respecto a sus proyecciones”, expresó.

Solís agregó que, además de atender las necesidades de vivienda e infraestructura, será necesario recuperar la capacidad productiva de las comunidades afectadas para que puedan volver a generar riqueza y contribuir a la economía nacional.

El presidente de la Cruz Roja Panameña destacó el trabajo de los voluntarios y del personal que permanece en hospitales y comunidades, acompañando a las personas afectadas durante las primeras etapas de la emergencia.

El presidente de la Cruz Roja resaltó que invertir en prevención y preparación permite mejorar la capacidad de respuesta y fortalecer la resiliencia de las comunidades. En ese contexto, mencionó estimaciones según las cuales el costo directo de los desastres en el mundo supera los 202 mil millones de dólares anuales, mientras que los costos indirectos exceden los dos billones de dólares.

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