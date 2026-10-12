Temblor en Panamá: Mulino anuncia envío de materiales para reconstruir casas afectadas y retorno gradual a clases

El presidente José Raúl Mulino dirigió un mensaje a la Nación este lunes 12 de octubre para detallar las acciones del Gobierno tras el terremoto que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre, destacando que no hay víctimas fatales.

Ciudad de Panamá/El Gobierno Nacional pondrá en marcha un plan de reconstrucción habitacional para atender a las familias afectadas por el sismo de 7.5 grados que sacudió a Panamá el pasado viernes 9 de octubre. Así lo anunció el presidente José Raúl Mulino durante un mensaje a la Nación transmitido la noche de este lunes 12 de octubre, en el que presentó un balance detallado de la respuesta estatal frente a la emergencia y confirmó el reinicio progresivo de la actividad escolar.

Durante su mensaje, el presidente Mulino destacó que, a partir de este martes, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) enviará materiales de construcción a los sectores con daños y coordinará la edificación de soluciones permanentes. “Se construirán viviendas de dos y tres habitaciones a través de un proyecto elaborado por ingenieros y arquitectos de la Policía Nacional”, precisó Mulino, añadiendo que las obras serán ejecutadas por empresas locales bajo precios estipulados y normas vigentes.

Según el balance oficial del Sinaproc, hasta la fecha se han evaluado 1,744 viviendas y se contabilizan 6,174 personas afectadas, cifra que continuará actualizándose a medida que avancen las inspecciones de campo.

En materia educativa, Mulino confirmó que el retorno a las aulas de clases se realizará de manera escalonada para priorizar la seguridad en los planteles.

Este martes abrirán los colegios privados que garanticen la seguridad de los estudiantes y personal educativo, mientras que el miércoles reanudarán las escuelas públicas que cuenten con la certificación estructural correspondiente. “La seguridad de los niños y de los docentes está por encima de un día de clase”, subrayó Mulino al explicar la suspensión preventiva aplicada tras el evento telúrico.

Despliegue operativo, asistencia técnica y combate a las noticias falsas

Para atender las necesidades de la población, el Ejecutivo movilizó 7,100 miembros de la Fuerza de Seguridad, 1,100 funcionarios y voluntarios del SINAPROC, 460 bomberos y 700 colaboradores del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), distribuyendo más de 24,000 bolsas de comida y 66,140 libras de insumos por vía aérea hacia sectores de difícil acceso. Por su parte, el IDAAN restableció el funcionamiento del 100% de las plantas potabilizadoras y distribuye agua potable mediante 19 camiones cisterna en los puntos prioritarios.

La evaluación técnica de hospitales, escuelas y puentes cuenta con la participación de ingenieros de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y especialistas procedentes de Estados Unidos. Asimismo, en el ámbito de movilidad urbana, las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá ya operan con total normalidad.

El presidente anunció además la creación de una Comisión de Alto Nivel, integrada por los ministros Fernando Orillac y José Ramón Icaza, para monitorear a diario la fase de reconstrucción, e informó sobre la futura implementación de un sistema integrado de alertas sísmicas donado por un país amigo.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado a mantener la calma y evitar la difusión de noticias falsas en redes sociales, desmintiendo de manera categórica los rumores sobre supuestas alertas de tsunami o afectaciones en la infraestructura del Puente de las Américas. “Hemos sido afortunados de que este sismo no haya cobrado vidas. Para superar esta adversidad debemos mantenernos unidos”, concluyó el gobernante.