Temblor en Panamá: Colegios oficiales no tendrán clases mañana martes; 35 centros educativos 'ya no existen'

El ministro Ventura pidió a los colegios particulares prestar especial atención a la seguridad de estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia. “Los colegios particulares, por favor, poner mucha atención en el elemento seguridad para toda la comunidad educativa que asiste a ello”, solicitó.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los colegios oficiales comenzarán a reabrir a partir del miércoles 14 de octubre, tras las inspecciones para determinar cuáles pueden recibir a estudiantes y docentes de forma segura después del sismo del pasado viernes. El ministro de Educación, Ventura Vega, anunció que este martes se dará a conocer cuáles planteles podrán abrir.

“Hay varios colegios que ya estamos certificados que pueden abrir; mañana lo anunciaremos”, expresó Vega.

El anuncio mantiene sin clases a los centros educativos oficiales este martes 13 de octubre. La reapertura dependerá de las condiciones de seguridad de cada instalación.

El ministro detalló que 209 ingenieros, arquitectos y electromecánicos participaron este lunes en las inspecciones de los centros educativos a nivel nacional.

35 escuelas perdidas

Vega también advirtió sobre la pérdida de planteles en las regiones afectadas por el sismo.

Tenemos 35 escuelas que ya no existen. Se perdieron esas escuelas. Las tenemos bien identificadas en las regiones educativas que corresponden”, manifestó.

El funcionario aseguró que se buscarán alternativas para mantener la educación de los alumnos cuyos centros no puedan reabrir. “Los colegios donde no se puedan abrir, anunciaremos cuál va a ser la instrucción para que les llegue la educación a todos los estudiantes de este país”, señaló.

La población de los colegios oficiales supera los 802 mil estudiantes, con 56,640 docentes, según las cifras expuestas por el ministro.

Ante la preocupación de los graduandos por sus diplomas y la culminación del año escolar, Vega aseguró: “A todos les vamos a seguir dando educación”.

Indicó que el periodo escolar termina el 11 de diciembre y que las graduaciones están previstas entre el 11 y el 18 de diciembre.

Llamado a los colegios particulares

El ministro pidió a los colegios particulares prestar especial atención a la seguridad de estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia.

“Los colegios particulares, por favor, poner mucha atención en el elemento seguridad para toda la comunidad educativa que asiste a ello”, solicitó.

Según Vega, el sector particular cuenta con 894 centros educativos, 140 mil estudiantes y 11 mil docentes.

También señaló que alrededor de 120 funcionarios de los gabinetes psicopedagógicos apoyan la atención durante la emergencia.

En las zonas que quedaron sin electricidad, se distribuyeron entre los estudiantes los alimentos disponibles para evitar que se dañaran. “La solidaridad humana es importante de todos y para todos”, expresó.