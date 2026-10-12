Temblor en Panamá: Meduca pide a colegios particulares verificar sus instalaciones antes de reabrir

Aunque los centros educativos particulares cuentan con autonomía para su gestión, deben cumplir con el ordenamiento jurídico panameño y las disposiciones de las autoridades competentes en materia educativa.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) advirtió a los centros educativos particulares que deben verificar las condiciones de sus instalaciones antes de reanudar las clases, tras las afectaciones ocasionadas por el sismo registrado en el país el pasado viernes 9 de octubre.

La entidad recordó que la seguridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y demás integrantes de la comunidad educativa debe ser una prioridad, por lo que no se deben tomar decisiones de reapertura sin evaluar previamente el estado de la infraestructura y descartar posibles riesgos.

Meduca señaló que los colegios particulares que decidan abrir sus puertas sin haber realizado las inspecciones correspondientes lo harán bajo su propia responsabilidad. Por ello, exhortó a los propietarios, representantes legales y equipos directivos a comprobar que los planteles reúnen las condiciones necesarias para el desarrollo seguro de las actividades escolares.

El ministerio también aclaró que, aunque los centros educativos particulares cuentan con autonomía para su gestión, deben cumplir con el ordenamiento jurídico panameño y las disposiciones de las autoridades competentes en materia educativa.

La institución enfatizó que esta autonomía no exime a los colegios de su responsabilidad de actuar con prudencia y acatar las normas vigentes, especialmente ante situaciones que puedan comprometer la integridad física de la comunidad educativa.

Meduca reiteró que la reapertura de los planteles debe estar respaldada por la verificación de sus instalaciones y que la seguridad de las personas no debe quedar en segundo plano frente a la decisión de retomar las clases.