Temblor en Panamá: Meduca anuncia suspensión de clases este lunes 12 de octubre para colegios públicos y particulares

El Ministerio de Educación ordenó el cierre temporal de todos los centros educativos oficiales y particulares mientras se revisan las instalaciones. Ya van más de 170 réplicas desde el viernes.

Panamá/El Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases en todo el país para este lunes 12 de octubre de 2026. La medida aplica para todos los centros educativos oficiales y particulares del territorio nacional.

La decisión llega en medio de la alerta que mantiene el país tras el sismo de 7.5 grados registrado el pasado viernes 9 de octubre, que hasta la fecha ha dejado más de 170 réplicas.

Según el comunicado oficial, las autoridades educativas realizarán revisiones de seguridad en todas las instalaciones escolares para verificar que las estructuras estén en condiciones aptas para recibir a estudiantes y docentes.

El Meduca dejó claro que la prioridad de esta medida es salvaguardar la integridad física de estudiantes, docentes, personal administrativo y toda la comunidad educativa.

La recomendación para la población es actuar con prudencia y mantener la calma mientras las autoridades competentes evalúan la situación. No se ha anunciado aún la fecha de reincorporación a clases.