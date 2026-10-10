Temblor en Panamá: Gobierno decreta estado de emergencia y activa ayuda en las zonas más afectadas

El Consejo de Gabinete aprobó la declaratoria de emergencia tras el terremoto del viernes 9 de octubre, mientras las autoridades evalúan daños en viviendas, hospitales y carreteras de la península de Azuero.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno Nacional declaró este sábado estado de emergencia para atender las afectaciones dejadas por el terremoto de 7.5 registrado el viernes 9 de octubre al mediodía. La decisión fue tomada en Consejo de Gabinete, y el presidente José Raúl Mulino ordenó la activación inmediata de todas las instituciones en las zonas golpeadas.

El sismo, que se ha sentido en casi todo el país, ha registrado hasta el momento más de 190 réplicas durante este sábado, lo que mantiene a las autoridades en alerta permanente.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, informó que se conformó una comisión de alto nivel integrada por el secretario de Metas, José Ramón Icaza.

Icaza destacó que este equipo no solo coordinará la asistencia humanitaria y las donaciones de la ciudadanía, sino que trabajará en paralelo en la reparación y reconstrucción de las infraestructuras afectadas por el terremoto. Además, se habilitó el Parque Omar en la ciudad de Panamá, junto con las gobernaciones de cada provincia, como centros de acopio oficiales.

La subdirectora general del Sinaproc, Malitzie Rivera, confirmó que hasta el momento no se reportan víctimas fatales, aunque hay 27 personas lesionadas con heridas de leves a moderadas, y 21 instalaciones de salud con afectaciones que ya están siendo evaluadas por ingenieros especialistas. También se contabilizan 426 viviendas dañadas, con perjuicios que van desde leves hasta totales.

Las provincias más golpeadas son Herrera, Los Santos y Veraguas, donde se incluyó la isla de Cañas, afectada por el aumento del nivel del agua, lo que obligó a evacuar a 300 personas. En tanto, en la península de Azuero y zonas como Tonosí y Arenas de Quebró, se registran los mayores daños en la infraestructura vial.

Puentes, carreteras y turismo, entre los sectores más afectados

El ministro de Obras Públicas reportó que hay nueve puentes comprometidos en los sectores afectados, entre ellos el puente sobre el río Oria, que presenta daños mayores y ya recibe trabajos para habilitar el paso, al menos, de vehículos livianos. También se trabaja en la remoción de derrumbes para restablecer la conectividad.

En materia de seguridad, el ministro Frank Ábrego detalló el despliegue de ocho helicópteros, cuatro aeronaves y 400 unidades del Servicio Nacional de Fronteras hacia Penonomé, además de patrullajes preventivos para evitar actos delictivos. Confirmó, además, el apoyo de dos aeronaves de los Estados Unidos para el traslado de ayuda.

El ministro de Vivienda, Jaime Jované, indicó que se reforzaron las regionales de MIVIOT en Herrera, Los Santos y Coclé para levantar censos rápidos y certificar las viviendas con daños menores, con el fin de que los residentes puedan regresar a sus hogares de forma segura.

Desde el sector turístico, la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria de León, precisó que no hay daños estructurales en los principales hoteles de la capital, aunque en el interior se reportan afectaciones preliminares en el Hotel Dos Continentes de Penonomé, el Hotel Mykonos de Santiago, el Hotel Playa Venao y un establecimiento en Pedasí.

Con información de Luis Jiménez