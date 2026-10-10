La población de Tonosí enfrenta constantes réplicas, lluvias e incomunicación por daños en los accesos. Temblor en Panamá | En Tonosí, epicentro del terremoto, los damnificados solicitan ayuda humanitaria urgente

Tonosí, Los Santos/Tras el potente terremoto de 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre, con epicentro a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, provincia de Los Santos, la situación sigue siendo crítica.

Hoy sábado 10 de octubre, las réplicas en Panamá continúan sin tregua, superando ya los 130 temblores secundarios según los reportes del Instituto de Geociencias, lo que mantiene a los residentes bajo un constante estado de alerta y con temor de retornar a sus hogares.

En el Parque El Arenal de Tonosí, habilitado como un puesto médico improvisado al aire libre, los equipos de salud enfrentan una intensa jornada. El médico interno Edgardo Abadía advirtió sobre la compleja situación sanitaria y de infraestructura: "Estamos haciendo traslados hacia hospitales de segunda categoría, esto debido a esta contingencia, a estos movimientos telúricos".

Asimismo, el especialista enfatizó en el desabastecimiento: "Estamos bastante preocupados por el tema del agua, principalmente... necesitamos botellas de agua; esto estamos necesitando más que nada comida, debido a que la mayoría de los caminos están difíciles".

Ayuda humanitaria urgente y temor constante a las réplicas

Las inclemencias del tiempo, sumadas al colapso comercial, han agravado las condiciones de vulnerabilidad. Con los comercios cerrados y las vías terrestres afectadas, los habitantes no pueden adquirir alimentos por sus propios medios, por lo que el personal médico y comunitario ha tenido que desplegar brigadas de apoyo. "La mayoría de las atenciones que nosotros hemos tenido ha sido, por ejemplo, lesiones, traumas, accidentes, por ejemplo, que se le han caído ciertos muros a las personas", detalló el doctor Abadía al describir las secuelas del sismo en Los Santos.

Por su parte, los ciudadanos describen la angustia de vivir en la incertidumbre y a la intemperie debido a la persistencia de los temblores. Una de las vecinas afectadas relató la gravedad de las réplicas durante la cobertura: "Las réplicas estremecen, la gente se preocupa y no paran. Y es por eso que la gente está fuera de sus residencias porque tienen ese temor de estar dentro de las casas cuando se dé esto, porque hay residencias que no han colapsado del todo, pero están resentidas".

Ante este panorama desalentador, las familias y el personal de socorro hacen un llamado urgente a las instituciones gubernamentales y a la ciudadanía para acelerar la entrega de carpas, agua potable y suministros de emergencia, mientras el Instituto de Geociencias mantiene la vigilancia permanente sobre la zona de falla ante el alto número de réplicas registradas.

Con información de Meredith Serracín.