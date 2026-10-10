Temblor en Panamá: Instituto de Geociencias reporta 135 réplicas tras sismo de 7.5 al noroeste de Tonosí

La entidad confirmó que las réplicas podrían continuar durante varias semanas, debido a la magnitud del terremoto registrado en Panamá, conocido este fenómeno como el ciclo sísmico.

Panamá/El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC) reporta 135 réplicas hasta la mañana de este sábado 10 de octubre, tras el sismo de magnitud 7.5 registrado al noroeste de Tonosí.

De acuerdo con el último informe divulgado por la entidad, el sistema automático ha registrado estas réplicas durante las últimas 20 horas posteriores al movimiento sísmico principal, ocurrido a las 12:56 p.m. de este viernes, a un ritmo aproximado de siete sismos por hora.

De las réplicas registradas, cuatro superaron la magnitud 6: fueron de 6.9, 6.5, 6.2 y 6.1.

El IGC explicó que el sistema automático registra más réplicas que las que aparecen en el mapa, por lo que se estima que la cifra continúe aumentando a medida que avance la revisión de los registros. Esto se debe a que los movimientos sísmicos de menor magnitud se incorporan al conteo después de las revisiones manuales que realizan los técnicos.

Las réplicas se distribuyen a lo largo de un sistema de falla que se extiende por unos 230 kilómetros hacia el oeste, desde el sector este de la isla Coiba hasta el este de Tonosí.

Según el Instituto de Geociencias, los bloques de la corteza terrestre se desplazan horizontalmente uno contra otro, lo que provoca rupturas a lo largo de la falla y no en un solo punto.

La entidad confirmó que las réplicas podrían continuar durante varias semanas, debido a la magnitud del terremoto registrado en Panamá, hasta que se vuelvan imperceptible con magnitud inferior.