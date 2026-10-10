Temblor en Panamá: Ministro de Salud ofrece balance del estado de los hospitales y detalla atenciones

El ministro Fernando Boyd confirmó la reactivación de cirugías en Veraguas, el despliegue de módulos en Penonomé con apoyo internacional y la evacuación de heridos en Tonosí.

Panamá/Tras el reciente terremoto de 7.5 grados del viernes en Panamá, que dejó afectaciones en varias provincias del país, el ministro de Salud, Fernando Boyd, ofreció un balance detallado sobre la operatividad de los centros médicos y la logística para atender a la población.

En el hospital de Veraguas, el ministro Boyd confirmó que la institución ya retoma su ritmo habitual tras la evacuación total que se produjo la tarde de ayer.

Boyd explicó que anoche se reactivaron los quirófanos y se realizaron dos cirugías. Los pacientes están regresando a sus salas tras la limpieza de filtraciones de agua. Sin embargo, la situación en otras provincias es más compleja. En Penonomé, el hospital afectado presenta daños severos en su infraestructura debido a la antigüedad del edificio y su mantenimiento deficiente.

Para mitigar esta crisis, se instalaron carpas y módulos para atender a neonatos, niños y pacientes recién operados. El Ministro de Salud agradeció el apoyo de la embajada estadounidense, destacando que un equipo técnico especializado llegó desde Virginia para evaluar la zona. Mientras tanto, se espera la culminación del nuevo hospital Aquilino Tejeira en un plazo de seis meses para dar un respiro definitivo al sector.

Atención en zonas aisladas y reporte de heridos

Sobre la logística en áreas de difícil acceso, Boyd detalló que las brigadas se desplazan hacia Chitré, Las Tablas y Tonosí, que permanece aislada, para luego continuar hacia Soná.

El objetivo principal es realizar un inventario de insumos, entregarlos lo antes posible y trasladar a los pacientes urgentes a centros operativos. Además, en la zona norte de Coclé, todos los centros materno-infantiles fueron habilitados para operar las 24 horas del día.

Respecto a las víctimas, Boyd confirmó que hay personas heridas, con un foco crítico en Tonosí. Allí se registraron ocho pacientes con fracturas de huesos largos que ya fueron evacuados desde anoche. También se atienden lesiones por penetración de estructuras no soportantes en la región de Azuero.

La Caja de Seguro Social también enfrenta retos, especialmente en el hospital Rafael Estévez, pero Boyd destacó que ambas instituciones comparten recursos y personal para garantizar la atención médica sin interrupciones.