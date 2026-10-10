Temblor en Panamá: Unas 27 personas lesionadas, sin víctimas fatales, 188 colegios afectados y daños en viviendas; reporte de Sinaproc

Hasta las 8:00 p.m. del viernes, no se reportaban víctimas fatales ni personas desaparecidas, pese a los daños registrados en distintas regiones del país.⁣

Panamá/El reciente terremoto en Panamá ha dejado un saldo preliminar de 27 lesionados de carácter menor y un rescate con lesiones leves.

Según el último balance oficial del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el terremoto de 7.5 dejó más de un centenar de viviendas afectadas a nivel nacional. Además, se registran daños en 20 centros de salud y hospitales afectados, mientras que el Ministerio de Educación reporta 188 escuelas afectadas en todo el país.

Las cifras oficiales permiten identificar los puntos con mayor impacto. La provincia de Coclé reporta 50 casas afectadas, siendo la que registra el número más alto de residencias con daños, seguida por Herrera con 32 y Veraguas con 18. En cuanto a la infraestructura de salud, Veraguas es la más golpeada con 8 centros de salud con afectaciones, mientras que Los Santos reporta daños en 4 hospitales.

El reporte desglosa los números por territorio para identificar las zonas más golpeadas:

Herrera: 32 viviendas afectadas , 48 escuelas afectadas , 2 hospitales afectados y 1 lesionado. Una infraestructura vial presenta deslizamiento de tierra y una comunidad permanece incomunicada.

32 , 48 , 2 y 1 lesionado. Una infraestructura vial presenta deslizamiento de tierra y una comunidad permanece incomunicada. Coclé: 50 casas afectadas , 2 centros de salud, 2 escuelas y 17 lesionados. Dos hoteles presentan afectaciones de consideración y se habilitó un albergue para ocho familias.

50 , 2 centros de salud, 2 escuelas y 17 lesionados. Dos hoteles presentan afectaciones de consideración y se habilitó un albergue para ocho familias. Veraguas: 18 residencias, 8 centros de salud, 35 escuelas afectadas y 1 rescate con lesiones. Tres infraestructuras viales y tres puentes presentan daños. Tres corregimientos permanecen incomunicados y la provincia reporta sin luz, agua ni internet.

18 residencias, 8 centros de salud, 35 y 1 rescate con lesiones. Tres infraestructuras viales y tres puentes presentan daños. Tres corregimientos permanecen incomunicados y la provincia reporta sin luz, agua ni internet. Los Santos: 14 casas, 4 hospitales afectados , 22 centros educativos y 6 lesionados. Cinco comunidades permanecen incomunicadas. Destaca la evacuación de 300 personas desde Isla Caña por el incremento del nivel del mar.

14 casas, 4 , 22 centros educativos y 6 lesionados. Cinco comunidades permanecen incomunicadas. Destaca la evacuación de 300 personas desde Isla Caña por el incremento del nivel del mar. Chiriquí: 16 viviendas afectadas , 20 escuelas afectadas , 1 centro de salud y 1 potabilizadora con fisura. Un tanque de agua colapsó.

16 , 20 , 1 centro de salud y 1 potabilizadora con fisura. Un tanque de agua colapsó. Colón: 9 residencias, 1 hospital y 1 puente afectado.

9 residencias, 1 hospital y 1 puente afectado. Panamá Oeste: 3 casas, 2 centros de salud, 1 escuela y 2 lesionados.

3 casas, 2 centros de salud, 1 escuela y 2 lesionados. Panamá: Hospitales y centros de salud evacuados, con afectaciones menores a residencias en el archipiélago de las Perlas.

Hospitales y centros de salud evacuados, con afectaciones menores a residencias en el archipiélago de las Perlas. Darién: Afectaciones menores en un centro educativo.

Tras el evento principal, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ya ha reportado más de 100 réplicas.